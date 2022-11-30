Полиция говорит о теракте: у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв (видео)

По словам представителя украинского МИДа Олега Николенко, конверт взорвался в руках коменданта посольства, который получил незначительные травмы. Украинский министр Дмитрий Кулеба попросил испанских властей провести расследование произошедшего.

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В результате взрыва у посольства Украины в Мадриде, которое произошло в среду днем, 30 ноября, легкие ранения получил один из сотрудников дипломатической миссии. Об этом сообщает Noticias.

По данным испанской прессы, полиция расследует произошедшее как теракт. На месте работают пиротехники для обезвреживания взрывчатых веществ.

У пострадавшего сотрудника украинского посольства легкие ранения, он он все же смог пешком дойти к местной больнице, отмечают журналисты со ссылкой на источники.

Сообщения о возгорании в посольстве поступили в полицию Мадрида примерно в 13:00 по местному времени (в 14:00 по киевскому). Территория вокруг посольства по адресу Ронда Абубилья, 52, оцеплена.

Местное издание La Vanguardia сообщило, что взрыв произошел в самом здании посольства.

Реакция официальных лиц Украины

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook сообщил, что конверт взорвался в руках коменданта посольства, который получил незначительные травмы.

"Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", — говорится в сообщении дипломата.

Кроме этого сотрудника больше никто не пострадал.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба распорядился о срочном усилении безопасности зарубежных посольств Украины, а также попросил испанских властей провести расследование произошедшего.

По словам Кулебы, кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, запугать украинских дипломатов, либо же остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии, не удастся.

Напомним, что Минобороны Украины показало харьковскую школу до и после обстрела российских войск. Опубликованное видео сотрудников оборонного ведомства служит очередной наглядной иллюстрацией последствий российской агрессии.

Ранее Фокус сообщал, что появились фото последствий удара по объекту ЧВК "Вагнера" в ЦАР, известно, что бомб было несколько.