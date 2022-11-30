Опубликованы первые кадры после возможного теракта у посольства Украины в Мадриде (видео)

Небольшое самодельное устройство было заложено в конверте, который адресовался послу, но не прошел проверку сканером. Письмо вскрыл сотрудник на территории сада посольства.

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Испанские журналисты сняли сюжет у посольства Украины в Мадриде, где в среду днем, 30 ноября, прогремел взрыв. Небольшое взрывное устройство прислали в конверте с письмом, а испанская полиция расследует произошедшее как теракт. Об этом сообщает "Эль Мундо".

Полиция оцепила территорию посольства, на месте также работает несколько подразделений правоохранительного ведомства, в числе прочих, саперы и кинологи.

Что случилось в Мадриде в посольстве Украины

Испанские журналисты отмечают, что взрыв в посольстве Украины в Испании произошел из-за небольшого самодельного устройства, а конверт, в котором оно было заложено, адресовался послу, но не прошел проверку сканером. Письмо вскрыл сотрудник на территории сада посольства.

Пострадавший работник диппредставительства получил ранение руки, но смог самостоятельно прийти в больницу "Нуэстра-Сеньора-де-Америка".

Представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что конверт взорвался в руках коменданта посольства, который был госпитализирован с незначительными ранениями.

Напомним, что накануне в Челябинске прогремел мощный взрыв. Над городом был виднелся столб дыма. Представители МЧС РФ заявили, что проводился плановый подрыв для добычи щебня. Вместе с тем, по словам местных граждан, взрыв слышали практически по всему городу, а от взрывной волны дрожали окна.

Ранее Фокус сообщал об обстрелах жилых домов в Днепре, в результате которых пострадали 7 человек. Из-за взрывов в Амур-Нижнедрепровском районе города начался пожар. Одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.