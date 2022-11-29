В Челябинске прогремел мощный взрыв, над городом столб дыма: что известно (фото, видео)

В МЧС РФ заявляют о плановом подрыве для добычи щебня, но местные жители говорят, что взрыв был слышен на весь город и от него задрожали окна.

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В российском Челябинске прогремел взрыв в районе поселка Новосинеглазово. Об этом сообщает "Наш Челябинск".

В районе поселка Новосинеглазово находится карьер по добыче щебня. Как сообщают очевидцы от сильного взрыва у многих дребезжали стекла в окнах домов, а люстры в домах качались от удара.

74Ru опубликовали фото с моментом подрыва. Взрыв слышали далеко от источника.

В местном отделении МЧС заявляют, что производился подрыв породы при производственной добыче щебня. Из-за промерзшего грунта пришлось увеличить количество взрывчатки. Все проходило по плану, а объект работает в штатном режиме.

На место события прибывали сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, а также службы муниципального звена РСЧС.

Напомним, 22 ноября в оккупированном Крыму прозвучали взрывы, которые парализовали движение транспорта в Севастополе.

16 ноября в Орловской области РФ взорвалась нефтебаза, которая находится почти в 170 км до границы с Украиной.