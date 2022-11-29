У Челябінську пролунав потужний вибух, над містом стовп диму: що відомо (фото, відео)

У МНС РФ заявляють про плановий підрив для видобутку щебеню, але місцеві жителі кажуть, що вибух було чутно на все місто і від нього затремтіли вікна.

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У російському Челябінську пролунав вибух у районі селища Новосиньоглазове. Про це повідомляє "Наш Челябинск".

У районі селища Новосиньоглазове знаходиться кар'єр з видобутку щебеню. Як повідомляють очевидці від сильного вибуху у багатьох деренчали шибки у вікнах будинків, а люстри в будинках гойдалися від удару.

74Ru опублікували фото з моментом підриву. Вибух чули далеко від джерела.

У місцевому відділенні МНС заявляють, що проводився підрив породи під час виробничого видобутку щебеню. Через промерзлий ґрунт довелося збільшити кількість вибухівки. Все проходило за планом, а об'єкт працює у штатному режимі.

На місце події прибували співробітники пожежно-рятувального гарнізону, а також служби муніципальної ланки РСЧС.

Нагадаємо, 22 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи, які паралізували рух транспорту у Севастополі.

16 листопада в Орловській області РФ вибухнула нафтобаза, яка знаходиться майже за 170 км до кордону з Україною.