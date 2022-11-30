Опубліковано перші кадри після можливого теракту біля посольства України в Мадриді (відео)

Невеликий саморобний пристрій було закладено у конверті, який адресувався послу, але не пройшов перевірку сканером. Лист розкрив співробітник на території саду посольства.

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Іспанські журналісти зняли сюжет біля посольства України в Мадриді, де в середу вдень, 30 листопада, пролунав вибух. Невеликий вибуховий пристрій надіслали в конверті з листом, а іспанська поліція розслідує те, що сталося, як теракт. Про це повідомляє "Ель Мундо".

Поліція оточила територію посольства, на місці також працює кілька підрозділів правоохоронного відомства, серед інших, сапери та кінологи.

Що сталося у Мадриді у посольстві України

Іспанські журналісти зазначають, що вибух у посольстві України в Іспанії стався через невеликий саморобний пристрій, а конверт, в якому його було закладено, адресувався послу, але не пройшов перевірку сканером. Лист розкрив співробітник на території саду посольства.

Постраждалий працівник диппредставництва отримав поранення руки, але зміг самостійно прийти до лікарні "Нуестра-Сеньйора-де-Америка".

Представник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що конверт вибухнув у руках коменданта посольства, якого було госпіталізовано з незначними пораненнями.

Нагадаємо, що напередодні в Челябінську пролунав потужний вибух. Над містом виднівся стовп диму. Представники МНС РФ заявили, що проводився плановий підрив для видобутку щебеню. Водночас за словами місцевих громадян, вибух чули практично по всьому місту, а від вибухової хвилі тремтіли вікна.

Раніше Фокус повідомляв про обстріл житлових будинків у Дніпрі, внаслідок яких постраждали 7 людей. Через вибухи в Амур-Нижньодрепровському районі міста почалася пожежа. Одна жінка була госпіталізована у тяжкому стані.