Криваві пакети з очима тварин: українські дипломати у 6 країнах отримали погрози (відео)

МЗС України розповіло про чергові спроби залякати працівників дипустанов у європейських країнах. Вхід у квартиру посла у Ватикані зазнав акту вандалізму, а посольство в Казахстані "замінували".

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Персоналу посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Італії відправили закривавлені посилки з очима тварин усередині. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Такий же "подарунок" отримали українські генконсульства у Неаполі (Італія) та Кракові (Польща). У приміщенні консульства України у чеському місті Брно працювали фахівці з хімзахисту.

Пакети просякнуті рідиною характерного кольору та пахнуть відповідно, наголосили дипломати. У МЗС вивчають сенс "послання".

Спікер МЗС Олег Ніколенко додав, що вхід у квартиру посла у Ватикані зазнав акту вандалізму, а посольство в Казахстані отримало хибне повідомлення про мінування.

Посольство в США отримало листа з ксерокопією критичної статті про Україну.

"Як більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надіслали з однієї європейської країни", — уточнив він.

Міністерство припускає, що влаштовано добре сплановану кампанію терору та залякування українських дипломатів.

"Не маючи сили зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Можу одразу сказати, що спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", — підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українське консульство у чеському Брно евакуювали

Вранці, 2 грудня, представник чеської поліції Давид Чалупка оголосив про евакуацію українського консульства до Брно. Дипломатам надіслали підозрілу посилку, яка була схожа на перехоплену в Іспанії.

"Ми перевіряємо посилку на рентгені", — повідомили в поліції.

Будівлю залишили 6 співробітників посольства, дорогу перекрили. Розташований по сусідству дитячий садок також евакуювали.

[ + – ] Український консул у Брно викликав поліцію через підозрілий пакет

"Наш консул у Брно викликав поліцію. Пакет, який надійшов, виглядав підозріло. Поліція приїхала і одразу почала працювати, очікуються результати розслідування", — сказала прессекретарка посольства України в Чехії Тетяна Окопна.

Протоколи безпеки для всіх посольств, за її словами, вже склали.

Україна взаємодіє із правоохоронцями іноземних держав для розслідування всіх погроз. Усі посольства та консульства перевели у режим посилених заходів безпеки, уклали у МЗС України.

Погрози за військову допомогу Україні

Нещодавно біля посольства України в Мадриді вибухнула посилка, яку відправили послу Сергію Погорельцеву.

Іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю для ЗСУ, також отримала підозрілий пакет. За даними журналістів, вибуховий пристрій для збройової компанії в Сарагосі надіслали через передачу українським військовим портативних гранатометів.

Міноборони Іспанії та Супутниковий центр у Мадриді вранці 1 грудня отримали 2 конверти з вибуховими пристроями. Іспанські поліцейські побачили зв'язок між усіма відправками вибухівки.

Ще одну посилку з вибухівкою відправили до посольства США в Мадриді. Усі пакети були ідентичні, наголошують журналісти. На них писали адресу однією ручкою.