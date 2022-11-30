Не лише посольство: пакет із бомбою також отримала фірма, яка постачає зброю Україні, — ЗМІ

У процесі масштабної спецоперації підозріла посилка була підірвана у контрольований спосіб.

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Посилку, в якій, ймовірно, була вибухівка, окрім посольства України в Мадриді, отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє озброєння для потреб Києва. Про це пише видання El Periodico, посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, у середу вдень, 30 листопада, правоохоронці отримали від керівництва компанії Instalaza інформацію про те, що їм надійшла підозріла посилка з ознаками, аналогічними до тієї, яку надіслали в посольство України в Мадриді.

"Національна поліція, збройні сили та місцева поліція розпочали масштабну операцію після отримання інформації. На підприємство Instalaza було спрямовано посилені патрулі, а район було оточено, внаслідок чого рух транспорту та пішоходів на кількох вулицях було перекрито. Деяким громадянам було рекомендовано опустити жалюзі", — інформують журналісти.

Видання зазначає, що за кілька годин вибухотехніки підірвали пакет у контрольований спосіб, а спецоперація пройшла без жертв і постраждалих. Поліцейські, зі свого боку, розпочали збір речових доказів, щоб встановити вміст посилки, яка була відправлена в офіс компанії.

Instalaza — компанія зі штаб-квартирою в Сарагосі, яка спеціалізується на проєктуванні та виробництві військового піхотного спорядження. Видання El Periodico стверджує, що це підприємство виготовляє озброєння, яке уряд Іспанії відправляє Україні для захисту від ЗС РФ. Зокрема, українські Збройні сили отримали понад тисячу протитанкових комплексів, які випустила компанія Instalaza.

Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. Здетонувала посилка, адресована особисто українському послу в Іспанії. Унаслідок вибуху поранення отримав співробітник дипломатичного відомства, але його життю нічого не загрожує.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав вибух біля посольства України в Мадриді атакою на дипломатичне відомство та пообіцяв, що винні зазнають серйозного покарання.

Посол в Іспанії Сергій Погорельцев підтвердив, що посилка у вибухівці, яка вибухнула біля посольства України в Мадриді, була призначена для нього. За словами дипломата, комендант дипвідомства встиг викинути коробку, але вибуховою хвилею йому пошкодило руки.