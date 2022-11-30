Не только посольство: пакет с бомбой также получила фирма, поставляющая оружие Украине, — СМИ

В ходе масштабной спецоперации подозрительная посылка была взорвана контролируемым способом.

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Посылку, в которой, вероятно, находилась взрывчатка, помимо посольства Украины в Мадриде, получила испанская компания Instalaza, производящая вооружение для нужд Киева. Об этом пишет издание El Periodico, ссылаясь на свои осведомленные источники.

По данным журналистов, в среду днем, 30 ноября, правоохранители получили от руководства компании Instalaza информацию о том, что им пришла подозрительная посылка с признаками, аналогичными той, которую прислали в посольство Украины в Мадриде.

"Национальная полиция, вооруженные силы и местная полиция начали масштабную операцию после получения информации. На предприятие Instalaza были направлены усиленные патрули, а район был оцеплен, в результате чего движение транспорта и пешеходов на нескольких улицах было перекрыто. Некоторым гражданам было рекомендовано опустить жалюзи", — информируют журналисты.

Издание отмечает, что через несколько часов взрывотехники взорвали пакет контролируемым способом, а спецоперация прошла без жертв и пострадавших. Полицейские, в свою очередь, начали сбор вещественных доказательств, чтобы установить содержимое посылки, которая была отправлена в офис компании.

Instalaza — компания со штаб-квартирой в Сарагосе, которая специализируется на проектировании и производстве военного пехотного снаряжения. Издание El Periodico утверждает, что это предприятие производит вооружение, которое правительство Испании направляет Украине для защиты от ВС РФ. В частности, украинские Вооруженные силы получили более тысячи противотанковых комплексов, выпущенных компанией Instalaza.

Напомним, 30 ноября возле посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. Сдетонировала посылка, которая была адресована лично украинскому послу в Испании. В результате взрыва ранения получил сотрудник дипломатического ведомства, но его жизни ничего не угрожает.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал взрыв возле посольства Украины в Мадриде атакой на дипломатическое ведомство и пообещал, что виновные понесут серьезное наказание.

Посол в Испании Сергей Погорельцев подтвердил, что посылка во взрывчаткой, которая взорвалась возле посольства Украины в Мадриде, была предназначена для него. По словам дипломата, комендант дипведомства успел выбросить коробку, но взрывной волной ему повредило руки.