Почерк ЕТА: журналісти – про бомбу в конверті для компанії з Іспанії, чиї гранатомети допомогли відстояти Київ

У Сарагосі, де розташований головний офіс збройової компанії Instalaza, екстремістські угруповання ЕТА та ГРАПО насамперед розсилали бомби в конвертах. Збройні сили України отримали від Іспанії 1370 протитанкових гранатометів виробництва Instalaza.

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Іспанські журналісти припускають, що саморобний вибуховий пристрій, який напередодні, 30 листопада, отримали співробітники збройової компанії Instalaza в Сарагосі, надіслано через те, що ця компанія передала портативні гранатомети для української армії. Про це повідомляє видання El Periodico.

Поліція Іспанії розслідує як теракт випадок з конвертом з вибуховим пристроєм, який невстановлені особи адресували українському послу у Мадриді. Згодом з'ясувалося, що аналогічну посилку отримала штаб-квартира компанії Instalaza в Сарагосі.

На початку масштабного вторгнення російських військ в Україну міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розпорядилася відправити Збройним силам України 1370 легких протитанкових гранатометів виробництва Instalaza. Ці системи виявилися дуже доречними, особливо на початковому етапі масштабного російського вторгнення. Озброєні ними українці успішно знищували російські танки, влаштовуючи засідки на колони техніки ЗС РФ у лісах під Києвом.

Не перша бомба у Сарагосі

Журналісти зазначають, що це далеко не перший терористичний акт у Сарагосі. Раніше тут активували екстремістські угруповання ЕТА і ГРАПО (Групи патріотичного антифашистського опору першого жовтня), і для терактів використовувалися ті самі посилки з вибухівкою. Зокрема, якась група анархістів взяла на себе відповідальність за низку вибухових пристроїв, що надсилаються в конвертах офісам страхової компанії Generali.

[ + – ] Поліція оточила штаб-квартиру збройної компанії

До штаб-квартири Instalaza було спрямовано значні сили поліції. Правоохоронці оточили район офісу та перекрили автомобільну дорогу та доступ пішоходам від вулиці Асалто до набережної Ечегарай. Жителям навколишніх будинків порадили опустити жалюзі, після чого вибухотехніки привели в дію СВУ, що знаходилося в конверті, та зібрали його уламки для аналізу.

На відміну від випадку в українському консульстві в Мадриді, де один зі співробітників отримав поранення руки, у Сарагосі обійшлося без потерпілих.

Іспанська поліція проводить лабораторний аналіз вибухових пристроїв. Відомо, що посилку, адресовану послу України, доправили звичайною поштою, вона не пройшла перевірку на сканері, і її розкрив співробітник служби безпеки дипломатичної установи. Про це повідомив представник уряду у Мадриді Мерседес Гонсалес.

Раніше Фокус повідомляв про відеосюжет, знятий біля посольства України в Мадриді після можливого теракту.

Після повідомлень у пресі представники МЗС України прокоментували цей випадок, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав посилити заходи безпеки закордонних українських посольств.