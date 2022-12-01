Почерк ЭТА: журналисты – о бомбе в конверте для компании из Испании, чьи гранатометы помогли отстоять Киев

В Сарагосе, где расположен головной офис оружейной компании Instalaza, экстремистские группировки ЭТА и ГРАПО прежде рассылали бомбы в конвертах. Вооруженные силы Украины получили от Испании 1370 противотанковых гранатометов производства Instalaza.

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Испанские журналисты допускают, что самодельное взрывное устройство, которое накануне, 30 ноября, получили сотрудники оружейной компании Instalaza в Сарагосе, было прислано из-за того, что эта компания передала портативные гранатометы для украинской армии. Об этом сообщает издание El Periodico.

Полиция Испании расследует как теракт случай с конвертом со взрывным устройством, который неустановленные лица адресовали украинскому послу в Мадриде. Впоследствии выяснилось, что аналогичную посылку получила и штаб-квартира компании Instalaza в Сарагосе.

В начале масштабного вторжения российских войск в Украину министр обороны Испании Маргарита Роблес распорядилась об отправке Вооруженным силам Украины 1370 легких противотанковых гранатометов производства Instalaza. Эти системы оказались весьма кстати, особенно на начальном этапе масштабного российского вторжения. Вооруженные ими украинцы успешно уничтожали российские танки, устраивая засады на колонны техники ВС РФ в лесах под Киевом.

Не первая бомба в Сарагосе

Журналисты отмечают, что это далеко не первый террористический акт в Сарагосе. Прежде здесь проявляли активность экстремистские группировки ЭТА и ГРАПО (Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября), и для терактов использовались все те же посылки со взрывчаткой. В частности, некая группа анархистов взяла на себя ответственность за ряд взрывных устройств, присыланных в конвертах офисам страховой компании Generali.

Акроним ЭТА расшифровывается как "Страна басков и свобода" (исп. Эускади Та Аскатасуна). Леворадикальная организация баскских сепаратистов, пытавшаяся добиться независимости региона Баскония (север Испании и юго-запад Франции), официально существовала с 1959-го по 2018 год, после чего ее представители заявили о роспуске. Боевики ЭТА брали на себя ответственность за ряд терактов в испанских городах, последний из которых произошел на пляже Пальма-де-Мальорка. В 2010 году во время совместной операции, проведенной полицией Испании и Франции, был арестован лидер ЭТА Ибо Арранатегу.

[ + – ] Полиция оцепила штаб-квартиру оружейной компании

К штаб-квартире Instalaza были направлены значительные силы полиции. Правоохранители оцепили район офиса и перекрыли автомобильную дорогу и доступ пешеходам от улицы Асалто до набережной Эчегарай. Жителям окрестных домов посоветовали опустить жалюзи, после этого взрывотехники привели в действие СВУ, находившееся в конверте, и собрали его обломки для анализа.

В отличие от случая в украинском консульстве в Мадриде, где один из сотрудников получил ранение руки, в Сарагосе обошлось без пострадавших.

Испанская полиция проводят лабораторный анализ взрывных устройств. Известно, что посылку, адресованную послу Украины, доставили обычной почтой, она не прошла проверку на сканере, и ее вскрыл сотрудник службы безопасности дипломатического учреждения. Об этом сообщил представитель правительства в Мадриде Мерседес Гонсалес.

Ранее Фокус сообщал о видеосюжете, снятом у посольства Украины в Мадриде после возможного теракта.

После сообщений в прессе, представители МИД Украины прокомментировали этот случай, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал усилить меры безопасности зарубежных украинских посольств.