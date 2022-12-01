Бомби в конвертах отримали Міноборони Іспанії та Супутниковий центр, який працює з ЗСУ

Конверт з механізмом, який активується, якщо потягнути за нитку, надіслали до Міністерства оборони Іспанії. Ще один пакет адресувався Супутниковому центру в Мадридському регіоні, який з лютого надає Україні розвіддані.

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У Міністерство оборони Іспанії та Супутниковий центр у регіоні Мадрида, який надає інформацію Україні, вранці у четвер, 1 грудня, невідомі надіслали два конверти з вибуховими пристроями. Черговий підозрілий пакет прийшов на адресу авіабази Торрехон-де-Ардос. Про це повідомляє "Ель Мундо".

Представники Міноборони країни отримали лист з пристроєм, який активується, якщо потягнути за нитку. Повідомляється, що листа було відправлено з Іспанії.

Ця посилка була схожа на ту, яку напередодні, 30 листопада, адресували послу України у Мадриді. Конверт з саморобним вибуховим пристроєм не пройшов перевірку на сканері, і його розкрив охоронець української дипмісії, який у результаті отримав травми руки.

Аналогічну бомбу в конверті невідомі надіслали й на адресу штаб-квартири збройової компанії Instalaza в Сарагосі. Понад тисячу гранатометів виробництва цього підприємства іспанська влада передала ЗСУ перед початком масштабного російського вторгнення.

За даними іспанського МВС, черговий підозрілий конверт виявили вранці 1 грудня на базі Торрехон-де-Ардос. Рентгенівський сканер показав, що у посилці міг бути якийсь механізм. На територію бази прибули співробітники Національної поліції та Національної гвардії країни.

На посилці з вибуховим пристроєм була адреса місцевого Супутникового центру, який з лютого, згідно з розпорядженням Євросоюзу, надає Україні розвіддані. Це рішення було ухвалено у межах військової підтримки, яку ЄС надає Києву.

Після зустрічі міністрів оборони представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС залучить мадридський Супутниковий центр для допомоги Києву. Центр надає аеро- та супутникові знімки.

Іспанська поліція вбачає зв'язок між усіма згаданими випадками.

Нагадаємо, що журналісти зазначили, що конверти з вибуховими пристроями насамперед використовувала і терористична організація баскських сепаратистів ЕТА. Схожу бомбу в конверті надіслали збройній компанії, чиї ПТРК допомогли Збройним силам України відстояти Київ.

Раніше Фокус повідомляв, що посилка з вибухівкою призначалася послу України в Іспанії. Співробітник посольства встиг викинути коробку, але від вибухової хвилі отримав поранення рук.