Бомбы в конвертах получили Минобороны Испании и Спутниковый центр, который работает с ВСУ

Конверт с механизмом, который активируется, если потянуть за нить, прислали в Министерство обороны Испании. Еще один пакет адресовался Спутниковому центру в регионе Мадрида, который с февраля предоставляет Украине разведданные.

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В Министерство обороны Испании и Спутниковый центр в регионе Мадрида, который предоставляет информацию Украине, утром в четверг, 1 декабря, неизвестные прислали два конверта со взрывными устройствами. Очередной подозрительный пакет пришел на адрес авиабазы Торрехон-де-Ардос. Об этом сообщает "Эль Мундо".

Представители Минобороны страны получили письмо с устройством, которое активируется, если потянуть за нить. Сообщается, что письмо было отправлено из Испании.

Эта посылка была похожа на ту, которую накануне, 30 ноября, адресовали послу Украины в Мадриде. Конверт с самодельным взрывным устройством не прошел проверку на сканере, и его вскрыл охранник украинской дипмиссии, в результате получивший травмы руки.

Аналогичную бомбу в конверте неизвестные прислали и по адресу штаб-квартиры оружейной компании Instalaza в Сарагосе. Более тысячи гранатометов производства этого предприятия испанские власти передали ВСУ перед началом масштабного российского вторжения.

По данным испанского МВД, очередной подозрительный конверт обнаружили рано утром 1 декабря на базе Торрехон-де-Ардос. Рентгеновский сканер показал, что в посылке мог находиться некий механизм. На территорию базы прибыли сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии страны.

На посылке со взрывным устройством значился адрес местного Спутникового центра, который с февраля, согласно распоряжению Евросоюза, предоставляет Украине разведданные. Это решение было принято в рамках военной поддержки, которую ЕС оказывает Киеву.

После встречи министров обороны представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что ЕС задействует мадридский Спутниковый центр для помощи Киеву. Центр предоставляет аэро- и спутниковые снимки.

Испанская полиция усматривает связь между всеми упомянутыми случаями.

Напомним, что журналисты отметили, что конверты со взрывными устройствами прежде использовала и террористическая организация баскских сепаратистов ЭТА. Похожую бомбу в конверте прислали оружейной компании, чьи ПТРК помогли Вооруженным силам Украины отстоять Киев.

Ранее Фокус сообщал, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу Украины в Испании. Сотрудник посольства успел выбросить коробку, но от взрывной волны получил ранения рук.