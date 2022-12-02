Кровавые пакеты с глазами животных: украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы (видео)

МИД Украины рассказало об очередных попытках запугать работников дипучреждений в европейских странах. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализма, а посольство в Казахстане "заминировали".

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Персоналу посольств Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии отправили окровавленные посылки с глазами животных внутри. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Такой же "подарок" получили украинские генконсульства в Неаполе (Италия) и Кракове (Польша). В помещении консульства Украины в чешском городе Брно работали специалисты по химзащите.

Пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и пахнут соответствующе, подчеркнули дипломаты. В МИД изучают смысл "послания".

Спикер МИД Олег Николенко добавил, что вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.

Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.

"Как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими прислали из одной европейской страны", — уточнил он.

Министерство предполагает, что была устроена хорошо спланированная кампания террора и запугивания украинских дипломатов.

"Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Могу сразу сказать, что попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинское консульство в чешском Брно эвакуировали

Утром 2 декабря представитель чешской полиции Давид Чалупка объявил об эвакуации украинского консульства в Брно. Дипломатам прислали подозрительную посылку, которая была похожа на перехваченную в Испании.

"Мы проверяем посылку на рентгене ", — сообщили в полиции.

Здание покинули 6 сотрудников посольства, дорогу перекрыли. Расположенный по соседству детский сад также эвакуировали.

[ + – ] Украинский консул в Брно вызвал полицию из-за подозрительного пакета

"Наш консул в Брно вызвал полицию. Пакет, который поступил, выглядел подозрительно. Полиция приехала и сразу начала работать, ожидаются результаты расследования", — сказала пресс-секретарь посольства Украины в Чехии Татьяна Окопная.

Протоколы безопасности для всех посольств, по ее словам, уже составили.

Украина взаимодействует с правоохранителями иностранных государств для расследования всех угроз. Все посольства и консульства перевели в режим усиленных мер безопасности, заключили в МИД Украины.

Угрозы за военную помощь Украине

Недавно возле посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, которую отправили послу Сергею Погорельцеву.

Испанская компания Instalaza, производящая оружие для ВСУ, также получила подозрительный пакет. По данным журналистов, взрывное устройство для оружейной компании в Сарагосе прислали из-за передачи украинским военным портативных гранатометов.

Минобороны Испании и Спутниковый центр в Мадриде утром 1 декабря получили 2 конверта со взрывными устройствами. Испанские полицейские увидели связь между всеми отправками взрывчатки.

Еще одну посылку со взрывчаткой отправили в посольство США в Мадриде. Все пакеты были идентичны, отмечают журналисты. На них писали адрес одной и той же ручкой.