Кровавые пакеты с глазами животных: украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы (видео)
МИД Украины рассказало об очередных попытках запугать работников дипучреждений в европейских странах. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализма, а посольство в Казахстане "заминировали".
Персоналу посольств Украины в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии и Италии отправили окровавленные посылки с глазами животных внутри. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Такой же "подарок" получили украинские генконсульства в Неаполе (Италия) и Кракове (Польша). В помещении консульства Украины в чешском городе Брно работали специалисты по химзащите.
Пакеты пропитаны жидкостью характерного цвета и пахнут соответствующе, подчеркнули дипломаты. В МИД изучают смысл "послания".
Спикер МИД Олег Николенко добавил, что вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализму, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.
Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине.
"Как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими прислали из одной европейской страны", — уточнил он.
Министерство предполагает, что была устроена хорошо спланированная кампания террора и запугивания украинских дипломатов.
"Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Могу сразу сказать, что попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины", — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинское консульство в чешском Брно эвакуировали
Утром 2 декабря представитель чешской полиции Давид Чалупка объявил об эвакуации украинского консульства в Брно. Дипломатам прислали подозрительную посылку, которая была похожа на перехваченную в Испании.
"Мы проверяем посылку на рентгене ", — сообщили в полиции.
Здание покинули 6 сотрудников посольства, дорогу перекрыли. Расположенный по соседству детский сад также эвакуировали.
"Наш консул в Брно вызвал полицию. Пакет, который поступил, выглядел подозрительно. Полиция приехала и сразу начала работать, ожидаются результаты расследования", — сказала пресс-секретарь посольства Украины в Чехии Татьяна Окопная.
Протоколы безопасности для всех посольств, по ее словам, уже составили.
Украина взаимодействует с правоохранителями иностранных государств для расследования всех угроз. Все посольства и консульства перевели в режим усиленных мер безопасности, заключили в МИД Украины.
Угрозы за военную помощь Украине
Недавно возле посольства Украины в Мадриде взорвалась посылка, которую отправили послу Сергею Погорельцеву.
Испанская компания Instalaza, производящая оружие для ВСУ, также получила подозрительный пакет. По данным журналистов, взрывное устройство для оружейной компании в Сарагосе прислали из-за передачи украинским военным портативных гранатометов.
Минобороны Испании и Спутниковый центр в Мадриде утром 1 декабря получили 2 конверта со взрывными устройствами. Испанские полицейские увидели связь между всеми отправками взрывчатки.
Еще одну посылку со взрывчаткой отправили в посольство США в Мадриде. Все пакеты были идентичны, отмечают журналисты. На них писали адрес одной и той же ручкой.