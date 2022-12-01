"Почтовый" терроризм в Испании: посылку со взрывчаткой прислали в посольство США (видео)

Во всех случаях начинанные врывчаткой пакеты были идентичны — на них указан одинаковый адрес, написанный одной и той же ручкой.

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В посольство США в Испании прибыла посылка во взрывчаткой, идентичная тем, которые ранее выявляли в дипведомстве Украины в Мадриде, Министерстве обороны страны и на территории авиабазы. Об этом пишет издание El Mundo.

Взрыв возле посольства Украины в Мадриде — "почтовый" терроризм продолжается

Еще одну посылку со взрывчаткой, идентичной тем, которые ранее отправляли в посольство Украины в Мадриде и Минобороны страны, выявили в дипломатическом ведомстве США.

Журналисты отмечают, что во всех случаях пакеты имели были идентичными — указан один и тот же адрес, написанный одной ручкой. В каждой из посылок было выявлено вещество, которое активно используется в пиротехнике.

"Есть основания полагать, что конверты пришли с испанской территории, но я говорю об этом со всей осторожностью. Конверт, полученный на базе в Торрехоне, не был взорван, но его удалось нейтрализовать агентами, что облегчит выяснение точных составов посылок и выявление того, кто его отправил", — цитирует издание государственный секретар Испании по вопросам безопасности Рафаэль Перес.

По словам чиновника, выявление нескольких посылок со взрывчаткой не является достаточным поводом для созыва совещания по оценке уровня террористической тревоги в стране.

[ + – ] Посылку со взрывчаткой прислали в посольство США в Мадриде

Взрыв возле посольства Украины в Мадриде — хронология событий

В среду днем, 30 ноября, возле посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. В украинское дипломатическое ведомство прислали посылку во взрывчаткой без обратного адреса, которая предназначалась послу Сергею Погорельцеву. В результате взрыва возле посольства Украины в Мадриде ранения получил комендант дипведомства.

Министерство иностранных дел отреагировало на взрыв возле посольства Украины в Мадриде и назвало его атакой на дипломатическое ведомство, которое находится под защитой международного права.

Посол Сергей Погорельцев подтвердил, что посылка со взрывчаткой, из-за которой пострадал комендант, предназначалась для него. Сотрудник дипведомства заподозрил неладное и успел выбросить в сторону пакет, но взрывной волной мужчину ранило.

Позже испанские СМИ сообщили, что аналогичную посылку со взрычаткой прислали в компанию Instalaza, которая занимается производством вооружения для Украины.

В четверг, 1 декабря, посылки во взрывчатками отправили министерству обороны Испании и Спутниковому центру, который активно сотрудничает с ВСУ. Местные журналисты предположили, что за "почтовым" терроризмом могут стоять представители леворадикальной организации ЭТА.