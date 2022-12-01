"Поштовий" тероризм в Іспанії: посилку з вибухівкою надіслали до посольства США (відео)

У всіх випадках пакети, наповнені вибухівкою, були ідентичні — на них вказана однакова адреса, написана однією і тією ж ручкою.

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До посольства США в Іспанії прибула посилка з вибухівкою, ідентична тим, які раніше виявляли у дипвідомстві України в Мадриді, Міністерстві оборони країни та на території авіабази. Про це пише видання El Mundo.

Вибух біля посольства України в Мадриді — "поштовий" тероризм триває

Ще одну посилку з вибухівкою, ідентичну тим, які раніше відправляли до посольства України в Мадриді та Міноборони країни, виявили у дипломатичному відомстві США.

Журналісти зазначають, що у всіх випадках пакети були такими ж — вказано ту саму адресу, написану однією ручкою. У кожній із посилок виявлено речовину, яка активно використовується у піротехніці.

"Є підстави вважати, що конверти прийшли з іспанської території, але я говорю про це з усією обережністю. Конверт, отриманий на базі в Торрехоні, не вибухнув, його вдалося нейтралізувати агентами, що полегшить з'ясування точних складів посилок і виявлення того, хто їх відправив", — цитує видання державний секретар Іспанії з питань безпеки Рафаель Перес.

За словами чиновника, виявлення кількох посилок із вибухівкою не є достатнім приводом для скликання наради щодо оцінки рівня терористичної тривоги в країні.

[ + – ] Посилку з вибухівкою надіслали до посольства США у Мадриді

Вибух біля посольства України в Мадриді — хронологія подій

У середу вдень, 30 листопада, біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. В українське дипломатичне відомство надіслали посилку з вибухівкою без зворотної адреси, яка призначалася послу Сергію Погорельцеву. Внаслідок вибуху біля посольства України в Мадриді поранення отримав комендант дипвідомства.

Міністерство закордонних справ відреагувало на вибух біля посольства України в Мадриді та назвало його атакою на дипломатичне відомство, яке перебуває під захистом міжнародного права.

Посол Сергій Погорельцев підтвердив, що посилка з вибухівкою, через яку постраждав комендант, призначалася для нього. Співробітник дипвідомства запідозрив недобре і встиг викинути убік пакет, але вибуховою хвилею чоловіка поранило.

Пізніше іспанські ЗМІ повідомили, що аналогічну посилку з вибухівкою надіслали до компанії Instalaza, яка займається виробництвом озброєння для України.

У четвер, 1 грудня, посилки з вибухівками відправили міністерству оборони Іспанії та Супутниковому центру, який активно співпрацює з ЗСУ. Місцеві журналісти припустили, що за "поштовим" тероризмом можуть стояти представники ліворадикальної організації ЕТА.