Адреса відправника — салон Tesla: українські дипломати в 15 країнах отримали загрози, — Кулеба

За словами глави МЗС України, зловмисники роблять все для того, щоб не залишити свою ДНК на посилках. Це говорить про професійний рівень проведення "акції".

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Українські посольства у 15 країнах світу отримали посилки із погрозами. У всіх вказана єдина адреса "відправника" — це автосалон Tesla в німецькому місті Sindelfingen. Про це у своїх соцмережах розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, весь останній тиждень дипломатичні представництва України у різних країнах працюють у режимі посилених заходів безпеки. До посольств та консульств приїжджають кінологи зі службовими собаками, чергують піротехніки та криміналісти.

За останні два дні підозрілі пакети надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства у Гданську.

Усього зафіксовано 31 такий випадок у 15 країнах:

Австрія — 1 випадок,

Ватикан –– 1,

Данія — 1,

Іспанія — 5,

Італія — 4,

Казахстан — 1,

Нідерланди — 1,

Польща – 6,

Португалія — 2,

Румунія — 2,

США — 1,

Угорщина — 2,

Франція — 1,

Хорватія — 1,

Чехія — 2.

Як правило, всі відправлення проходять з поштових відділень, де немає камер відеоспостереження. Крім того, злочинці вживають усіх необхідних заходів для того, щоб не залишити свою ДНК на конвертах, що, як вважає Кулеба, говорить про професійний рівень організаторів усієї цієї протизаконної "акції".

"Я на постійному зв'язку з моїми колегами-міністрами закордонних справ, українські посольства взаємодіють з іноземною стороною в контексті розслідування всіх випадків загроз. Вдячний також правоохоронним органам України, які також оперативно розпочали слідство", –– прокоментував глава українського МЗС.

Кулеба наголосив, що така кампанія терору дипломатів є безпрецедентною у всьому світі.

"Я не пам'ятаю випадків в історії, коли така кількість посольств і консульств однієї країни зазнавала таких масованих атак за такий короткий проміжок часу", –– наголосив міністр.

Однак ворогові не вдасться залякати українську дипломатію, резюмував Кулеба.

Нагадаємо, 30 листопада біля посольства України в Мадриді стався вибух. У руках коменданта посольства вибухнув конверт, що прийшов поштою.

Як згодом стало відомо, бомбу відправили з іспанського міста Вальядолід. Всього в період з 24 листопада по 2 грудня було відправлено п'ять вибухових пристроїв в уряд Іспанії, посольство США та супутникову компанію ЄС. Більшість з них було знешкоджено.