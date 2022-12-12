Погрози дипломатам: посольство України в Греції отримало закривавлений пакет

За даними ЗМІ, у посилці була кров та генетичний матеріал тварин. Українські дипустанови у 17 країнах останнім часом отримали близько 30 таких послань.

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Вранці, 12 грудня, до посольства України в Греції поштою доставили закривавлений пакет. Такі посилки отримували українські дипломати в інших країнах, повідомив у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Адреса відправника однакова — автосалон Tesla в німецькому містечку Зіндельфінген. Грецька поліція розпочала слідчі дії.

"Очікуємо на прискорення розслідування з боку німецьких правоохоронців", — наголосив спікер українського МЗС.

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За інформацією Ніколенка, останнім часом було 33 випадки погроз українським дипломатам у 17 країнах — 1 замах на теракт, 2 повідомлення про мінування, 1 випадок вандалізму, 1 письмову погрозу та 28 закривавлених пакетів.

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"Як би не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде. Працюємо на перемогу", — сказав він.

Фахівці зі знешкодження боєприпасів виїхали на місце події, щоб забрати посилку. Служба безпеки проводить попереднє розслідування, зазначило видання skai.gr.

"У посилці була кров та генетичний матеріал тварин, можливо, око. Конверт залишив невідомий біля посольства України", — додали журналісти Newpost.

Глава МЗС України раніше говорив, що українські посольства у 15 країнах отримали посилки із погрозами. Конверти надсилають із поштових відділень без камер відеоспостереження.

Вдень, 30 листопада, стався вибух біля посольства України в Іспанії, одного з працівників дипмісії було поранено. Іспанські поліцейські заявили, що бомбу відправили з Вальядолід.