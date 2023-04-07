Посла Украины в Болгарии обвинили в выступлении в "халате": оказалось, дизайнерское платье (фото)

Записывая официальное обращение, Олеся Илащук появилась перед камерой в одежде, напоминающей шелковый домашний халат. Позже в СМИ появилась информация, что на дипломате платье от львовского дизайнера Юлии Магдыч, которое стоит 79,6 тыс грн.

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Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук возмутила украинцев тем, что записала официальное обращение в одежде, похожей на домашний халат. Об этом сообщил редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко на своей странице в Фейсбуке.

Журналист обратил внимание на то, что на украинском дипломате во время записи официального видео одежда, напоминающая халат.

"Официальное обращение посла в халатике, признаюсь, превосходит самые смелые ожидания. Даже при условии когда посол – это не посол, а так, мимо проходила", — написал он.

Фото: Скриншот

Однако не все пользователи соцсетей поддержали Сидоренко в его мнении. Люди сделали предположение, что одежда Олеси Илащук может быть дизайнерским платьем, выполненным в непривычном стиле.

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук записала официальное обращение в необычном наряде и столкнулась с критикой украинцев Фото: Скриншот

Также заметим, что видео, которое опубликовали на странице Посольства Украины в Болгарии, уже не существует. Его удалили. Сейчас на этом месте видео с Олесей Илащук, которая записывает обращение уже в синем пиджаке, накинутом на ту же одежду, возмутившую украинцев.

По состоянию на сейчас Министерство иностранных дел Украины и Посольство Украины в Болгарии никак не прокомментировали ситуацию с Олесей Илащук.

Уникальное сочетание традиций: какое платье одела Олеся Илащук

Спустя время в СМИ появилась информация, что необычное платье Олеси Илащук, за которое дипломата раскритиковал журналист и пользователи соцсети, — дизайнерская вещь. Ее создательница — львовский дизайнер Юлия Магдыч.

Модель, похожая на платье Олеси Илащук, стоит у дизайнера 79,6 тысячи гривен.

В онлайн-магазине дизайнера платье презентуют, как уникальное слияние традиций и современности. Модель декорирована вышивкой, на которую дизайнера вдохновили аутентичные мотивы на одежде украинцев. Платье выполнено из 100% батиста.

Также в описание к платью указано, что это — эксклюзив, который выполняется для каждой клиентки индивидуально. Работа над такой моделью занимает 72 часа.

Платье из коллекции львовского дизайнера Юлии Мадыч похоже на наряд Олеси Илащук

Ранее мы информировали о том, что 26 декабря в МИД отреагировали на назначение посла Украины в Болгарии. Новоназначенный дипломат Олеся Илащук представляла себя как специалистом по ювелирным украшениям и денежному магнетизму. Назначение на высшие дипдолжности людей без опыта — это обычная международная практика, уверяют в министерстве.

Напомним, 23 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии Олесю Илащук. Новоназначенная дипломат сразу приняла участие в общем совещании украинских послов. До этого женщина презентовала себя как "специалиста по сексологии и драгоценным украшениям".