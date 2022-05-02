Студента денної форми обманом мобілізували до Сухопутних військ ЗСУ, — журналіст (фото)

За словами Олени Остапченко, медкомісія без огляду визначила її сина як "придатного до служби", а після подачі рапортів про демобілізацію студенту почали погрожувати в'язницею.

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Студента денної форми навчання обманом викликали на збори одного із підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це у своєму Facebook повідомила журналістка та учасниця проекту "Дау" Олена Остапченко.

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Зокрема, вона вирішила поділитися історією свого сина Олега Арханогородського-Афонченка, який потрапив під мобілізацію до лав ЗСУ, незважаючи на те, що є студентом денної форми навчання.

За словами Остапченка, з першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ її дитина волонтерила у госпіталі Харкова та фіксувала руйнування для наступного трибуналу. Сім'я журналістки через масовані обстріли була змушена евакуюватися в західні регіони України, де Олег вийшов на інший волонтерський штаб, в якому займався пошуком та відправкою військової амуніції в Україну з інших країн.

Олена Остапченко також зазначила, її син намагався отримати офіційну акредитацію як військовий кореспондент, а після переїзду став на облік у військкоматі міста Чортків Тернопільської області.

"Олег чесно надав свій військовий квиток, в якому значилося, що він не придатний до служби у мирний час і частково придатний у воєнний, а також студентський квиток ХНУМ ім. Котляревського. Проте медкомісія, яка взагалі не збиралася його оглядати, поставила позначку "здоровий", а інші співробітники військкомату у графі "освіта" написали "вищу", — продовжила журналістка і додала, що нові проблеми у Олега почалися після того, як вищі навчальні заклади відновили навчальний процес.

[ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ [ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ [ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ

1 квітня її сину зателефонували з військкомату і вимагали з'явитися для відправки на навчання. У розмові з комісаром Олег розповів про свої навички роботи з фото та відеоматеріалами та запропонував направити його до місця, де ЗСУ стане в нагоді його досвід. Майже за три тижні студенту, за словами журналістки, передзвонили з'явитися до місця збору. З'ясувалося, що Олега призначили до підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

"Він звертався до командирів з проханням про переведення, але вони сказали, що допомогти не можуть. Він зателефонував у військкомат і запитав, як так вийшло, що студент денного відділення, до того ж бюджету (цей бюджет, до речі, він теж заробив власним завзятим) і багатостанною працею), був призваний в армію. На що відповідальний за мобілізацію підполковник Кучер пожартував: "Це ваш прокол". Але "проколу", повторюся, ніякого не було. Олег не приховував свого статусу і пред'являв усі документи", — запевнила Олена у своїй публікації.

Наприкінці квітня син журналістки написав рапорт про те, що не може присягнути, оскільки опинився на території військової частини після незаконного рішення медкомісії. Крім цього, студент написав прохання про демобілізацію, але командир дивізіону майор Боклан та його заступник майор Кочмар відмовилися передавати документи керівництву полку Сухопутних військ ЗСУ. Більше того, як стверджує Остапченко, один із офіцерів почав погрожувати Олегу кримінальною відповідальністю за "ухилення від мобілізації".

"Тобто закон порушують одні люди, а відповідати за це мають не просто інші, а жертви беззаконня. Хороша ідея. Саме в стилі сусідньої фашистської держави, яка силою та обманом ліпить свої війська з усього і всіх, хто підвернеться під руку. Це наші метод і ціль? І це ефективний шлях до нашої перемоги? Адже від імітації діяльності та подібних військкоматів страждають не лише окремі невдахи громадяни, а й армія", — додала журналістка у своєму Facebook.

Підсумовуючи, Олена Остапченко заявила, що всі документи та рапорти незабаром будуть направлені до Держбюро розслідувань та військової прокуратури, і закликала Міністерство оборони України відреагувати на цей інцидент.

У коментарях під публікацією заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що за фактом звернення призначено службове розслідування. Через якийсь час Олена Остапченко оновила свій пост і повідомила, що військове керівництво одного з підрозділів Сухопутних військ ЗСУ продовжує погрожувати її сину-студенту.

[ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ [ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ [ + – ] Студента денної форми обманом мобілізували до ЗСУ

Нагадаємо, на початку квітня Генштаб ЗСУ повідомив про відміну весняного призову в армію. Вакантні посади у підрозділах, за рішенням військового командування, комплектуватимуться за рахунок військовозобов'язаних та резервістів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ оголосила примусову мобілізацію на окупованих територіях України. За даними розвідки Міноборони, заклик цивільного населення з подальшим відправкою до зони бойових дій відбувається у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.