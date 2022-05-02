Студента дневной формы обманом мобилизовали в Сухопутные войска ВСУ, — журналист (фото)

По словам Елены Остапченко, медкомиссия без какого-либо осмотра определила ее сына как "годного к службе", а после подачи рапортов о демобилизации студенту начали угрожать тюрьмой.

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Студента дневной формы обучения обманом вызвали на сборы одного из подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Facebook сообщила журналист и участница проекта "Дау" Елена Остапченко.

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В частности, она решила поделиться историей своего сына Олега Арханогородского-Афонченко, который попал под мобилизацию в ряды ВСУ несмотря на то, что является студентом дневной формы обучения.

По словам Остапченко, с первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ ее ребенок волонтерил в госпитале Харькова и фиксировал разрушения для последующего трибунала. Семья журналистки из-за массированных обстрелов была вынуждена эвакуироваться в западные регионы Украины, где Олег вышел на другой волонтерский штаб, в котором занимался поиском и отправой военной амуниции в Украину из других стран.

Елена Остапченко также отметила, ее сын пытался получить официальную аккредитацию в качестве военного корреспондента, а после переезда встал на учет в военкомате города Чортков Тернопольской области.

"Олег честно предоставил свой военный билет, в котором значилось, что он не годен к службе в мирное время и частично годен в военное, а также студенческий билет ХНУИ им. Котляревского. Однако медкомиссия, вообще не собиравшаяся его осматривать, поставила отметку "здоров". А другие сотрудники военкомата в графе "образование" написали "высшее", — продолжила журналист и добавила, что новые проблемы у Олега начались после того, как вузы возобновили учебный процесс.

[ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ [ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ [ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ

1 апреля ее сыну позвонили из военкомата и потребовали явиться для отправки на обучение. В разговоре с комиссаром Олег рассказал о своих навыках работы с фото и видеоматериалами и предложил направить его в место, где ВСУ пригодится его опыт. Почти через три недели студенту, по словам журналистки, перезвонили явиться к месту сбора. Выяснилось, что Олега определили в подразделение Сухопутных войск ВСУ.

"Он обращался к командировам с просьбой о переводе, но они сказали, что помочь не могут. Он позвонил в военкомат и спросил, как так получилось, что студент дневного отделения, к тому же бюджета (этот бюджет, кстати, он тоже заработал собственным упорным и многостанным трудом), был призван в армию. На что ответственный за мобилизацию подполковник Кучер подшутил: "Это ваш прокол". Но "прокола", повторюсь, никакого не было. Олег не скрывал свой статус и предъявлял все документы", — заверила Елена в своей публикации.

В конце апреля сын журналистки написал рапорт о том, что не может дать присягу, поскольку оказался на территории воинской части после незаконного решения медкомиссии. Помимо этого, студент написал прошение о демобилизации, но командир дивизиона майор Боклан и его заместитель майор Кочмар отказались передавать документы руководству полка Сухопутных войск ВСУ. Более того, как утверждает Остапченко, один из офицеров начал угрожать Олегу уголовной ответственностью за "уклонение от мобилизации".

"То есть закон нарушают одни люди, а отвечать за это должны не просто другие, а жертвы беззакония. Хорошая идея. Как раз в стиле соседнего фашистского государства, которое силой и обманом лепит свои войска из всего и всех, кто подвернется под руку. Это наши метод и цель? И это эффективный путь к нашей победе? Ведь от имитации деятельности и подобных военкоматов страдают не только отдельные незадачливые граждане, но и армия", — добавила журналистка в своем Facebook.

Подытоживая, Елена Остапченко заявила, что все документы и рапорты в скором времени будут направлены в Госбюро расследований и военную прокуратуру, и призвала Министерство обороны Украины отреагировать на этот инцидент.

В комментариях под публикацией замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что по факту обращения назначено служебное расследование. Через какое-то время Елена Остапченко обновила свой пост и сообщила, что военное руководство одного из подразделений Сухопутных войск ВСУ продолжает угрожать ее сыну-студенту.

[ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ [ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ [ + – ] Студента дневной формы обманом мобилизовали в ВСУ

Напомним, в начале апреля Генштаб ВСУ сообщил об отмене весеннего призыва в армию. Вакантные должности в подразделениях, по решению военного командования, будут комплектоваться за счет военнообязанных и резервистов.

Также сообщалось, что ВС РФ объявили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины. По данным разведки Минобороны, призыв гражданского населения с последующей отправкой в зону боевых действий происходит в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.