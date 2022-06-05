Украинский студент защитил дипломную работу прямо на фронте (фото)

Парень получил заслуженную четверку.

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Студент украинского ВУЗа, который находится на передовой, защитил дипломную работу онлайн. Об этом сообщил преподаватель ВНТУ Михаил Ганчук в Facebook.

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"Защита в университете сегодня была нетипичная… Студент онлайн защищал работу, находясь в зоне активных боевых действий на самой линии фронта…" — написал преподаватель, добавив к своему посту скриншот видеоконференции, в которой видно лицо уже дипломированного защитника Украины.

[ + – ] Украинский студент защитил дипломную работу прямо на фронте

Как отметил Михаил Ганчук, был большой соблазн поставить студенту оценку "автоматом", однако все должно быть честно даже в условиях войны. Парень прямо из зоны боевых действий защитил свою работу и получил заслуженную четверку.

"Жизнь продолжается. Слава ВСУ! "Слава Украине!!!" — наконец добавил преподаватель винницкого университета.

Впрочем, в комментариях мнения подписчиков Михаила разделились. Кто-то пришел в восторг от героизма студента, который удосужился подготовиться и защититься прямо на линии фронта. А некоторые порекомендовали более снисходительно относиться к тем, кто сейчас защищает украинцев и рискует своей жизнью.

Напомним, студента дневной формы обучения обманом мобилизовали в Сухопутные войска.

Тем временем украинским школьникам и студентам в 2022 облегчили условия поступления на бакалаврат и магистратуру, отменив ДПА и ЗНО. Вместо этого украинцы будут сдавать специальный вступительный экзамен и мультимедийный тест.