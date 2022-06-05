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Украинский студент защитил дипломную работу прямо на фронте (фото)

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Фото: УНИАН | Фото иллюстративное

Парень получил заслуженную четверку.

Студент украинского ВУЗа, который находится на передовой, защитил дипломную работу онлайн. Об этом сообщил преподаватель ВНТУ Михаил Ганчук в Facebook.

"Защита в университете сегодня была нетипичная… Студент онлайн защищал работу, находясь в зоне активных боевых действий на самой линии фронта…" — написал преподаватель, добавив к своему посту скриншот видеоконференции, в которой видно лицо уже дипломированного защитника Украины.

Украинский студент защитил дипломную работу прямо на фронте

Как отметил Михаил Ганчук, был большой соблазн поставить студенту оценку "автоматом", однако все должно быть честно даже в условиях войны. Парень прямо из зоны боевых действий защитил свою работу и получил заслуженную четверку.

"Жизнь продолжается. Слава ВСУ! "Слава Украине!!!" — наконец добавил преподаватель винницкого университета.

Впрочем, в комментариях мнения подписчиков Михаила разделились. Кто-то пришел в восторг от героизма студента, который удосужился подготовиться и защититься прямо на линии фронта. А некоторые порекомендовали более снисходительно относиться к тем, кто сейчас защищает украинцев и рискует своей жизнью.

Напомним, студента дневной формы обучения обманом мобилизовали в Сухопутные войска.

Тем временем украинским школьникам и студентам в 2022 облегчили условия поступления на бакалаврат и магистратуру, отменив ДПА и ЗНО. Вместо этого украинцы будут сдавать специальный вступительный экзамен и мультимедийный тест.