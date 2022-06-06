Травма сильна: лікарі розповіли подробиці поранення брата Мустафи Найєма

Друзі дотягли пораненого адвоката до Слов'янська, потім його доправили у лікарню Дніпра. Медики продовжують виборювати його життя.

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Адвокат Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, був тяжко поранений у голову та око уламком снаряда. Про це виданню "Страна" розповів голова наглядової ради першого добровольчого мобільного госпіталю імені М. Пирогова Геннадій Друзенко.

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Пораненого бійця вивіз із передової перший добровольчий мобільний шпиталь. Друзі дотягли його до Слов'янська. Медики стабілізували його стан та швидко відвезли до Краматорська.

Адвоката далі переклали у військову машину та відвезли до обласної клінічної лікарні імені Мечникова міста Дніпро.

[ + – ] Масі Найєм отримав досить серйозну травму, зазначили лікарі.

"З вечора вчорашнього дня Масі Найєма рятували вже дніпровські медики. Наскільки я знаю, станом на сьогоднішній ранок він живий", — поінформував голова наглядової ради мобільного шпиталю Геннадій Друзенко.

Точного діагноз фахівець не сказав. Масі Найєм, за його словами, зазнав досить серйозної травми. Біля нього розірвався снаряд. Нині за його життя борються лікарі.

"За оцінкою наших медиків, які першими його побачили, дай Боже, жити буде", — підсумував Друзенко.

Масі Найєма поранили — коли адвокат пішов воювати

Брат журналіста та колишнього українського нардепа Мустафи Найєма до початку повномасштабної війни України з РФ працював адвокатом. Після 24 лютого він пішов воювати за ЗСУ.

Масі Найєм брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. 2016-го його демобілізували.

Про поранення Масі Найєма на фронті повідомив 5 червня український режисер Олег Сенцов, який також служить у ЗСУ.

Мустафа Найєм 6 червня говорив, що його брата внутрішньочерепна гематома і множинні переломи кісток.