Стан важкий: Мустафа Найєм розповів про подробиці поранення брата на війні

Масі Найєм отримав осколкове поранення голови, в нього внутрішньочерепна гематома та численні переломи кісток.

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Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів про стан свого пораненого брата — адвоката Масі Найєма на війні. За його словами, Масі живий, його прооперували, проте стан тяжкий. Про це Мустафа Найєм написав на своїй сторінці в Telegram.

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Він розповів, що його брат отримав осколкове поранення голови, в нього внутрішньочерепна гематома та множинні переломи кісток. Наразі поранений військовий перебуває у медикаментозному сні та на апараті штучного дихання.

Лікарі прогнозують, що наступні кілька діб будуть вирішальними у відновленні.

Масі Найєм — брат журналіста та колишнього народного депутата України Мустафи Найєма. До початку повномасштабного вторгнення Росії він працював адвокатом, проте після 24 лютого вирушив на фронт. Своє рішення піти воювати він пояснив: "Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє". Він також брав участь у воєнних діях на сході України у 2014 році, а у 2016 році був демобілізований.

Нагадаємо, 5 червня український режисер Олег Сенцов повідомив, що Масі Найєм отримав тяжке поранення, його відвезли до лікарні Дніпра. Мустафа Найєм розповів, що в його брата поранення голови та очей, він був у комі. Проте лікарі кажуть, що стан стабілізувався.