Мустафа Найєм підтвердив поранення брата та розповів подробиці події

За словами Мустафи Найєма, у його брата тяжке поранення голови й ока. Масі був у комі.

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Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розкрив деталі поранення брата Масі Найєма на фронті.

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За словами Мустафи, у брата тяжке поранення голови й ока. Масі був у комі, лікарі стверджують, що його стан стабілізувався.

"Був у комі, час від часу приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз стабільний. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечникова. Готують до операції. Усім дякую за допомогу", — повідомив Мустафа Найєм.

Про поранення адвоката Мусі Найєма першим розповів режисер Олег Сенцов, котрий нині також бореться на фронті російсько-української війни.

Масі Найєм — брат журналіста й екснардепа Мустафи Найєма. З початку повномасштабного вторгнення Росії Масі вирушив на фронт. Про своє рішення написав у Фейсбуці так: "Нарешті я знайшов спокій. Тому що тепер знову в лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє".

Нагадаємо, Мусі Найєм отримав тяжке поранення в голову. Його везли до клініки до Дніпра.