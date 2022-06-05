Мустафа Найем подтвердил ранение брата и рассказал подробности происшествия

По словам Мустафы Найема, у его брата тяжелое ранение головы и глаза. Маси находился в коме.

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Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем раскрыл детали ранения брата Маси Найема на фронте.

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По словам Мустафы, у брата тяжелое ранение головы и глаза. Маси был в коме, врачи утверждают, что его состояние стабилизировалось.

"Был в коме, время от времени приходит в сознание; врачи говорят, что сейчас стабильный. Доставлен в Днепр, в областную больницу им. Мечникова. Готовят к операции. Всем спасибо за помощь", — сообщил Мустафа Найем.

О ранении адвоката Муси Найема первым рассказал режиссер Олег Сенцов, который ныне также сражается на фронте российско-украинской войны.

Маси Найем — брат журналиста и экс-нардепа Мустафы Найема. С начала полномасштабного вторжения России Маси отправился на фронт. О своем решении написал в Фейсбуке так: "Наконец я обрел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем".

Напомним, Муси Найем получил тяжелое ранение в голову. Его везли в клинику в Днепр.