Состояние тяжелое: Мустафа Найем рассказал подробности ранения брата на войне

Маси Найем получил осколочное ранение головы, у него внутричерепная гематома и множественные переломы костей.

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Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал о состоянии своего раненого брата — адвоката Маси Найема на войне. По его словам, Маси жив, его прооперировали, однако состояние тяжелое. Об этом Мустафа Найем написал на своей странице в Telegram.

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Он рассказал, что его брат получил осколочное ранение головы, у него внутричерепная гематома и множественные переломы костей. Сейчас раненый военный находится в медикаментозном сне и на аппарате искусственного дыхания.

Врачи прогнозируют, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении.

Маси Найем — брат журналиста и бывшего народного депутата Украины Мустафы Найема. До начала полномасштабного вторжения России он работал адвокатом, однако после 24 февраля отправился на фронт. Свое решение пойти воевать он объяснил: "Наконец я обрел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем". Он также принимал участие в военных действиях на востоке Украины в 2014 году, а в 2016 году был демобилизирован.

Напомним, 5 июня украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что Маси Найем получил тяжелое ранение, его отвезли в больницу Днепра. Мустафа Найем рассказал, что у его брата ранение головы и глаза, он находился в коме. Однако врачи говорят, что состояние стабилизировалось.