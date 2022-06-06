"Одного ока більше не буде": нові подробиці поранення брата Мустафи Найєма

За словами Масі Найєма, вціліле око погано бачить, а публікувати своє фото він не має наміру. І додав, що зараз більше переймається своїм другом, який перебуває в комі.

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Брат журналіста та політика Мустафи Найєма Масі Найєм опублікував перший пост у соцмережах після того, як із осколковим пораненням голови його з полів бойових дій доставили до лікарні. Він розповів, що втратив одне око, а іншим бачить погано. Про це повідомляється на особистій сторінці Масі Найєма у Facebook.

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"Одного ока у мене не буде більше ніколи, іншим бачу погано", — написав адвокат, який воює у лавах ЗСУ, зазначивши, що фото не публікує, оскільки таким собі не подобається.

"Більше турбуюся про свого друга, він все ще в комі", — також зазначив він.

Раніше Фокус повідомляв про подробиці важкого поранення брата Мустафи Найєма. Поруч із ним розірвався боєприпас, товариші по службі дотягли пораненого до Слов'янська, а надалі доправили у лікарню Дніпра.