Россия перебрасывает мобилизованных на Сумское направление, — командующий ОС Наев

На границе с Сумской областью россияне, попавшие под мобилизацию, проходят подготовку. В дальнейшем они пополнят воинские части в регионе, отметили в украинской армии.

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Российское военное командование начинает перебрасывать мобилизованных граждан на Сумское направление — в регионы РФ в 120 км от границы. Там они начнут подготовку перед тем, как попасть в воинские части, действующие в приграничных районах России. Об этом в эфире телемарафона заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

По словам генерал-лейтенанта, около 1,5 тысяч мобилизованных Россией были переброшены на Сумское направление.

"Сейчас у них только начинается подготовка. Пополнение воинских частей и подразделений, действующих вдоль государственной границы… в дальнейшем мы будем это видеть", – сказал Наев.

Командующий ОС ВСУ добавил, что в Курской и Брянской областях РФ размещены батальоны тактических групп Вооруженных сил России, которые были усилены пограничниками, спецназовцами и бойцами Росгвардии — их цель заключается в ведении разведки и обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В то же время Наев отметил, что мобилизованные не являются регулярной армией РФ, которой ВСУ противостояли с начала полномасштабной войны. Командующий ОС подчеркнул, что мобилизованные недостаточно обучены и сразу же ВС РФ не сможет восстановить свою боеспособность за их счет.

Тем временем, по данным российских СМИ, в одном из учебных центров погибли по меньшей мере трое мобилизованных — встречаются случаи смерти в результате суицида и злоупотребления алкоголем.

Также мы писали, что под мобилизацию в Россию могут попасть священники, у которых есть военный билет. Незадолго до публикации соответствующей информации в СМИ Московский патриарх Кирилл призвал верующих к "духовной мобилизации".