Росія перекидає мобілізованих на Сумський напрямок, — командувач ОС Наєв

На кордоні із Сумською областю росіяни, які потрапили під мобілізацію, проходять підготовку. Надалі вони поповнять військові частини у регіоні, зазначили в українській армії.

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Російське військове командування починає перекидати мобілізованих громадян на Сумський напрямок — у регіони РФ за 120 км від кордону. Там вони розпочнуть підготовку перед тим, як потрапити до військових частин, які діють у прикордонних районах Росії. Про це в ефірі телемарафону заявив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

За словами генерал-лейтенанта, приблизно 1,5 тисячі мобілізованих Росією було перекинуто на Сумський напрямок.

"Зараз у них тільки починається підготовка. Поповнення військових частин і підрозділів, що діють уздовж державного кордону… надалі ми бачитимемо це", — сказав Наєв.

Командувач ОС ЗСУ додав, що в Курській і Брянській областях РФ розміщені батальйони тактичних груп Збройних сил Росії, які були посилені прикордонниками, спецназівцями та бійцями Росгвардії — їх мета полягає у веденні розвідки й обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів.

Водночас, Наєв зазначив, що мобілізовані не є регулярною армією РФ, якій ЗСУ протистояли з початку повномасштабної війни. Командувач ОС наголосив, що мобілізовані недостатньо навчені й одразу ж ЗС РФ не зможе відновити свою боєздатність за їх рахунок.

Тим часом, за даними російських ЗМІ, в одному з навчальних центрів загинули щонайменше троє мобілізованих — трапляються випадки смерті внаслідок суїциду та зловживання алкоголем.

Також ми писали, що під мобілізацію в Росії можуть потрапити священики, які мають військовий квиток. Незадовго до публікації відповідної інформації у ЗМІ Московський патріарх Кирило закликав вірян до "духовної мобілізації".