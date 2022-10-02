Дістануть із запасу: Росія хоче відправити священників на війну в Україні

Військове командування РФ вважає, що священники такі ж громадяни, як і всі. Священникам дозволили йти на фронт лише як духовники.

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Російське військове командування може призвати монахів у межах мобілізації, якщо вони мають військовий квиток. Про це повідомили агентству РБК на гарячій лінії 122, яка інформує про мобілізацію.

Фахівці запевнили, що мобілізації підлягають усі громадяни Росії, які перебувають в армійському запасі.

"Якщо монах має військовий квиток на руках, значить, він перебуває в запасі. Навіть якщо він ніколи не служив, але має на руках військовий квиток, його можуть мобілізувати. Він такий же громадянин Росії, як і всі", — пояснили на гарячій лінії.

[ + – ] Монаха можуть мобілізувати, якщо він має військовий квиток

Чи підуть священники воювати?

Заступник глави синодального відділу з взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе у спілкуванні з Daily Storm сказав, що російські священники мають право брати участь у розв'язаній Росією війні без зброї в руках і як духовники.

"Священники служать в армії військовими капеланами. Це для них єдина можливість брати участь у військовій операції", — зауважив Кіпшидзе.

Професор Московської духовної академії доктор богослов'я Олексій Осипов наголосив, що священнослужителям забороняється брати в руки зброю, щоб вбивати людей. Їх використовують на фронті як "лікарів душі" окупантів.

"Христос воскрес і ви воскреснете"

Патріарх Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав вірян до "духовної мобілізації".

"Багато хто повстає на Русь, і в багатьох голова запаморочилася в бажанні занапастити Русь, її самобутність, незалежність і свободу. І тому ми повинні сьогодні особливо зміцнити себе у вірі", — сказав він.

[ + – ] Кирило Гундяєв закликав вірян до "духовної мобілізації"

Кирило заявляв, що не треба боятися йти вбивати українців, бо "Христос воскрес і ми воскреснемо". Якщо загарбник загине на війні, то він "буде разом із Богом", оскільки "захищав" свою країну.

Гундяєв говорив про прощення всіх гріхів тому, хто воює в Україні та "зайнятий праведною справою". Концепції Кирила схожі на ісламське поняття "шахід" — мученика за віру, якому після смерті обіцяють рай, зазначали ЗМІ.

Патріарх Кирило також вважає, що українському народу загрожує небезпека, але не уточнив, від кого. Він закликав росіян молитися за єдність Церкви та зміцнення "братських почуттів".