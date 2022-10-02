Достанут из запаса: Россия хочет отправить священников на войну в Украине

Военное командование РФ считает, что монахи — такие же граждане, как и все. Священниками разрешили идти на фронт только в качестве духовников.

Related video

Российское военное командование может призвать монахов в рамках мобилизации, если у них есть военный билет. Об этом сообщили агентству РБК на горячей линии 12 по информированию о мобилизации.

Специалисты заверили, что мобилизации подлежат все граждане России, которые пребывают в армейском запасе.

"Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все", — пояснили на горячей линии.

[ + – ] Монаха могут мобилизовать, если у него есть военный билет

Пойдут ли воевать священники?

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в общении с Daily Storm сказал, что российские священники вправе участвовать в развязанной Россией войне без оружия в руках и как духовники.

"Священники служат в армии военными священниками. Это для них единственная возможность участвовать в военной операции", — заметил Кипшидзе.

Профессор Московской духовной академии, доктор богословия Алексей Осипов подчеркнул, что священнослужителям запрещается брать в руки оружие, чтобы убивать людей. Их используют на фронте как "докторов души" оккупантов.

"Христос воскрес и вы воскреснете"

Патриарх Русской православной церкви Кирилл Гундяев призывал верующих к "духовной мобилизации".

"Многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу. И потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере", — сказал он.

[ + – ] Кирилл Гундяев призывал верующих к "духовной мобилизации"

Кирилл заявлял, что не надо боятся идти убивать украинцев, потому что "Христос воскрес и мы воскреснем". Если захватчик погибнет на войне, то он "будет вместе с Богом", поскольку "защищал" свою страну.

Гундяев говорил о прощении всех грехов тому, кто воюет в Украине и "занят праведным делом". Концепции Кирилла схожи с исламским понятием "шахид" — мученика за веру, которому после смерти обещают рай, отмечали СМИ.

Патриарх Кирилл также считает, что украинскому народу угрожает опасность, но не уточнил, от кого. Он призывал россиян молиться за единство Церкви и укрепление "братских чувств".