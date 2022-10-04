Мобілізовані росіяни, перекинуті до Білорусі, жорсткіші за регулярну армію РФ, — ЗМІ

Після відправки на території Білорусі, за даними журналістів, скоєно понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань за участю покликаних до лав ЗС РФ росіян.

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Мобілізовані громадяни РФ, яких вже відправили на територію Білорусі, виявляють більшу жорстокість, ніж солдати регулярних військ. Про це йдеться у матеріалі "24 канали", який посилається на свої джерела у розвідувальних відомствах.

Журналісти наголошують, що частину мобілізованих росіян уже перекинули до Білорусі для поповнення окупаційного контингенту та створення нових боєздатних батальйонних тактичних груп. Разом з цим, як стверджує "24 канал", призвані до лав армії виявляють більше жорстокості, ніж солдати регулярних військ.

Збільшення чисельності російського контингенту призвело до хвилі злочинів, що скоюють п'яні мобілізовані.

"Командири російських угруповань навіть не намагаються контролювати своїх підлеглих. Навпаки, заохочують скоєння злочинів проти цивільного населення Білорусі. Перебування ЗС РФ на території Білорусі постійно призводило до погіршення криміногенної ситуації. Збільшення кількості зґвалтувань, пограбувань та вбивств фіксували білоруські правоохоронці під час створення військових баз" і в момент виведення розбитих угруповань із території України", — йдеться у матеріалі телеканалу.

Інсайдери журналістів стверджують, що за кілька днів після перекидання росіян у Білорусі скоєно понад 30 зґвалтувань та 9 пограбувань, у яких безпосередньо брали участь мобілізовані громадяни. У матеріалі сказано, що громадяни РФ також фігурують у розслідуванні вбивства чоловіка, який міг стати свідком скоєння загарбниками сексуального злочину.

Джерела з розвідувальних відомств зазначають, що режим Олександра Лукашенка не бажає псувати відносини з Кремлем, через що віддав негласне розпорядження затягувати розкриття подібних справ і мінімізувати кількість заяв про правопорушення, що надходять.

"Погіршує ситуацію ще той факт, що частина мобілізованих — звільнені ув'язнені, які об'єдналися у невеликі бандформування. Штабами для цих угруповань служать школи, покинуті склади та ангари, куди й заселили мобілізованих з Росії. Зупинити навалу російських злочинців білоруська влада не може і не може і", — додали журналісти у своєму матеріалі.

Варто зазначити, що командування ЗСУ повідомляло про перекидання частини мобілізованих росіян на Сумський напрямок.

Також повідомлялося, що після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації Міністерство оборони РФ не дорахувалося майже 1,5 млн. комплектів військової форми.