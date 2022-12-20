Пригожин вместо Шойгу: глава группы "Вагнера" захотел поговорить с Зеленским (видео)

Российский предприниматель обнародовал кадры, которые якобы были записаны в районе Бахмута, и заявил, что готов встретиться с украинским президентом.

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Российский олигарх и по совместительству покровитель наемников из группы "Вагнера" Евгений Пригожин записал ряд провокационных видео, адресованных украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Под выстрелы из артиллерийских орудий Пригожин предложил Зеленскому встретиться и переговорить.

Глава "вагнеровцев" сказал, что перед записью видеороликов он находился в "штабе первомайки" и когда услышал, что Зеленский приехал в Бахмут, приехал на передовую, чтобы отправить украинскому президенту сообщение "морзяночкой".

"Уважаемый Владимир Александрович, если Вы еще не уехали из Бахмута, готов встретиться. Пригожин", — написал Пригожин в комментарии к видео.

На другом видео Пригожин после выстрела из гаубицы сказал, что может быть ему получится встретиться с украинским президентом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря посетил прибыл с необъявленным визитом в самую горячую точку на фронте — город Бахмут Донецкой области. В ходе визита он наградил воинов ВСУ, которые героически держат Бахмутское направление и другие населенные пункты Донбасса.

По информации международного волонтерского проекта GeoConfirmed министр обороны РФ Сергей Шойгу проверял "передовые позиции" оккупантов на расстоянии нескольких десятков километров от линии соприкосновения. Волонтеры проанализировали кадры, снятые минобороны РФ и выяснили, что Шойгу на самом деле находился вдали от РФ.