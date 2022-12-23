Двох убили, решта розбіглися: у Сумську область проникла російська ДРГ — військовий

Після бою з українською теробороною вороги розбіглися. З нашого боку, обійшлося без втрат, повідомили у Сумській ОВА.

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На територію Сумської області проникла ворожа диверсійно-розвідувальна група. З ними до бою вступила тероборона, двох вдалося ліквідувати. Про це повідомив боєць тероборони, оператор БПЛА Андрій Коваленко.

"На Сумщині забігала в гості ворожа ДРГ з "чмобіків". Десять тіл, двох вбили наші тероборонівці, інші втекли. Такі самі рейди відбуваються регулярно на Київщині, також є і на Чернігівщині. Тому кордон під постійним наглядом", — повідомив Коваленко.

Як уточнив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, бій відбувся біля села Високе Краснопільської громади. З українського боку обійшлося без втрат.

"22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ. Після короткого бою, втрати ворога — мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат", — розповів Живицький.

23 грудня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що за добу боїв у районі Бахмута українські військові ліквідували 100 окупантів, а майже 200 отримали поранення.

Також 23 грудня голова Луганської ОВА повідомив, що підрозділи Збройних сил України мають добрі позиції на напрямі Кремінна-Сватове і незабаром будуть хороші новини з цієї ділянки фронту.