"Каждый третий дрон не долетает": военный объяснил нехватку дронов в ВСУ (видео)

Беспилотники губят не только противники, но и действия неопытных украинских операторов, утверждает Сергей Кривонос.

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Около трети дронов, которые поставляются Вооруженным силам Украины, не выполняют даже одного боевого задания. Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор запаса Сергей Кривонос объяснил причины в подкасте на YouTube-канале Ukrainian Media Network.

По его словам, проблема потери БПЛА заключается в недостаточно квалифицированных кадрах. Во многих случаях военные теряют технику из-за неопытности.

"Каждый третий дрон, который закупается для Вооруженных сил Украины разными организациями, как волонтерскими, так и государственные, все равно он не долетает до выполнения своего первого задания, потому что качественная и количественная подготовка операторов также требует улучшения", — заявил Сергей Кривонос.

Он добавил, что сейчас военным критически не хватает БПЛА, особенно тем, кто воюет на Бахмутском направлении. Командование ВСУ обеспечивает примерно 10%-15% потребностей армии в беспилотных аппаратах, еще 30%-40 передают волонтеры. Остаются еще 50% дефицита, которые никто пока не в состоянии закрыть.

В ноябре командир роты беспилотных авиационных комплексов из полка "Азов" рассказал, почему военные теряют так много дронов. По его мнению, причина заключается в плохой подготовке операторов и желании каждого солдата поуправлять беспилотником на передовой. В то же время, опытные команды могут месяцами выполнять задачи без потерьи летательных аппаратов.

Члены волонтерского фонда "Стальные крылья" назвали другие причины потери дронов. По их словам, ВСУ приходится использовать низко летающие модели, которые оккупанты легко сбивают из стрелкового оружия. Кроме того, управлять БПЛА мешают погодные условия и вражеские средства радиоэлектронной борьбы.