"Кожен третій дрон не долітає": військовий пояснив брак дронів у ЗСУ (відео)

Безпілотники знищують не лише супротивники, а й дії недосвідчених українських операторів, стверджує Сергій Кривоніс.

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Приблизно третина дронів, що поставляються Збройним силам України, не виконують навіть одного бойового завдання. Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони генерал-майор запасу Сергій Кривоніс пояснив причини у подкасті на YouTube-каналі Ukrainian Media Network.

За його словами, проблема втрати БПЛА полягає у недостатньо кваліфікованих кадрах. У багатьох випадках військові втрачають техніку через недосвідченість.

"Кожен третій дрон, який закуповується для Збройних сил України різними організаціями, як волонтерськими, так і державними, все одно він не долітає до виконання свого першого завдання, тому що якісна та кількісна підготовка операторів також потребує покращення", — заявив Сергій Кривоніс.

Він додав, що наразі військовим критично не вистачає БПЛА, особливо тим, хто воює на Бахмутському напрямку. Командування ЗСУ забезпечує приблизно 10%-15% потреб армії в безпілотних апаратах, ще 30-40% передають волонтери. Залишаються ще 50% дефіциту, які ніхто поки що не в змозі закрити.

У листопаді командир роти безпілотних авіаційних комплексів із полку "Азов" розповів, чому військові втрачають так багато дронів. На його думку, причина полягає в поганій підготовці операторів і бажанні кожного солдата покерувати безпілотником на передовій. У той же час, досвідчені команди можуть місяцями виконувати завдання без втрати літальних апаратів.

Члени волонтерського фонду "Сталеві крила" назвали інші причини втрати дронів. За їхніми словами, ЗСУ доводиться використовувати моделі, що низько літають, які окупанти легко збивають зі стрілецької зброї. Крім того, керувати БПЛА заважають погодні умови та ворожі засоби радіоелектронної боротьби.