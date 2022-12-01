Стало відомо, чому військові втрачають так багато дронів на передовій (відео)

Бійці ЗСУ змушені використовувати дешеві та ненадійні дрони, які росіяни часто захоплюють чи знищують.

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Українським військовим потрібно більше безпілотників через значні втрати на окремих ділянках фронту. Представники волонтерського фонду "Сталеві крила" розповіли виданню The Page, куди ж діваються куплені дрони.

ЗСУ часто використовують для розвідки безпілотники, які літають низько, тому російські військові збивають їх за допомогою звичайної стрілецької зброї. Наприклад, автомат Калашнікова вражає повітряні цілі на висоті близько 500 метрів. Навіть якщо дрон ЗСУ може літати вище, йому часом доводиться знижуватися, щоб розглянути об'єкти ближче або через розрядку батареї.

Друга причина втрат БПЛА — засоби радіоелектронної боротьби. Спеціальні пристрої, такі як антидронові рушниці, можуть підібрати радіочастоту, на якій літальний апарат передає сигнали оператору, і "заглушити" її, посилаючи перешкоди. "Оглушений" дрон завмирає в повітрі й приземляється при розрядженні акумулятора. Деякі засоби також дозволяють підмінити сигнал і перехопити керування, а також придушити GPS-навігацію.

Ще однією проблемою є несприятливі погодні умови. Звичайні комерційні дрони не захищені від дощу, снігу, морозу чи сильного вітру, характерних для української зими. Якщо хоча б один з двигунів виходить з ладу, то апарат втрачає рівновагу і стрімголов летить на землю.

Бійці окремої роти ЗСУ, яка спеціалізується на управлінні БПЛА, з позивними "Барсук" та "Монгол" в інтерв'ю Idealist.Media звернули увагу на низьку якість дронів, якими користуються більшість операторів. Багато моделей застаріли й користуються супутниковою системою GPS навігації, тоді як існує безліч способів її придушити, і росіяни ними активно користуються. В Україні розробили безпілотники, які не поступаються за якістю європейським та американським — вони використовують власні системи позиціювання, які ЗС РФ не можуть заглушити стандартними засобами радіоелектронної боротьби.

Раніше командир роти безпілотників полку "Азов" назвав інші причини втрат дронів ЗСУ. За його словами, дуже часто українська армія позбавляється БПЛА через недосвідченість операторів. На щастя, у багатьох випадках апарати вдається знайти, відремонтувати та знову запускати.

Водночас бійці ЗСУ знищують російські дрони-камікадзе за допомогою передових військових технологій. Вони використовують тепловізори та термальні сенсори, щоб виявити БПЛА у нічному небі, а потім відкривають по них вогонь з кулеметів.