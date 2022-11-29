Щось із "Зоряних воєн": мисливці із ЗСУ знищують дрони-камікадзе ЗС РФ, — WP (фото)

За словами підполковника армії США й докторанта Корнельського університету Пола Лукашенка, немає сенсу витрачати на дрони літаки вартістю кілька мільйонів. Боротися з цими БПЛА можна за допомогою автоматичної зброї, наприклад, знятого з російського танка кулемета калібру 50 мм.

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Українські військові, які в районі Миколаєва полюють за російськими дронами-камікадзе іранського виробництва, розповіли, що насамперед дрони "Шахед-136", "Шахед-191" та інші модифікації війська РФ запускали вдень, зараз же більшість атак із використанням дронів-камікадзе спостерігаються між північчю та світанком. Про це повідомляє The Washington Post.

Уночі галасливі іранські БПЛА не такі помітні.

Група, яка протистоїть атакам цих БПЛА, складається із шести осіб і виходить на чергування позмінно.

Серед "мисливців" за дронами люди з різним професійним бекграундом: є колишні поліцейські, солдати й навіть фермери.

Атакам дронів-камікадзе протистоять десятки бригад ЗСУ, які виявляють і знищують їх.

За словами 26-річного Богдана Яреми із Сил спеціальних операцій ЗСУ, у нічному небі можна спостерігати гарну заграву, коли тисяча снарядів запускається в небо.

"Це щось із "Зоряних війн", водночас красиве та небезпечне. Тому ми їх збиваємо лише тоді, коли поруч немає цивільних, тому що від нашої зброї може загинути більше людей, ніж від цих дронів", — пояснив він.

[ + – ] Фрагменти двох іранських Shahed [ + – ] Фрагменти російського "Орлана"

24-річний сержант поліції Андрій Цибін сказав, що в деяких групах боротьби з дронами є важкі озброєння. Його група, наприклад, використовує кулемет калібру 50 мм, знятий із підбитого російського танка. Зараз він встановлений на машині, переданій волонтерами.

Щоб виявити "шахеди", використовуються термальні датчики, потім їх підсвічують лазерним променем, щоб інші бійці могли його збити.

[ + – ] "Мисливці" за іранськими дронами

Серед мисливців за дронами є й фермер, який розводить свиней. За допомогою батьківської сигнальної ракети часів Другої світової він освітлює безпілотник, що летить у нічному небі.

Коли РФ уперше почала застосовувати "шахеди", українці не знали, як краще з ними боротися. Деякі солдати намагалися збивати їх переносними ЗРК, і задіювалися літаки українських ВПС.

Однак Пол Лукашенко, підполковник армії США й докторант Корнельського університету, який досліджує військові кампанії з використанням дронів, сказав в інтерв'ю журналістам, що немає сенсу розмінювати літак вартістю кілька мільйонів доларів на безпілотник, який коштує 20 тисяч. Найкраще з ними боротися за допомогою автоматичної зброї, доки західні системи ППО працюють не на повну силу.

[ + – ] Зброя, за допомогою якої можна боротися з дронами-камікадзе

Дрони-камікадзе летять із Криму

Основна частина дронів-камікадзе летить в Україну з Криму. Іноді в небі помічають один "шахед", іноді цілих п'ять. Іноді одночасно з дронами запускають і ракети, щоб відвернути увагу від БПЛА, що наближаються.

"Мисливці" використовують планшети, щоб встановити місце розташування повітряних цілей. Після сигналу тривоги вони мають приблизно 10 хвилин, щоб зайняти позицію.

За даними британської розвідки, останні кілька тижнів отримані іранські дрони "Шахед" у Москви закінчилися. Однак Іран планує додаткові постачання, у РФ також виношують плани запустити власний завод із їхнього випуску, згідно з даними західної розвідки й інших західних спецслужб.

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