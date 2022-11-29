Что-то из "Звездных войн": охотники из ВСУ уничтожают дроны-камикадзе ВС РФ, — WP (фото)
По словам подполковника армии США Пола Лукашенко и докторанта Корнельского университета, нет смысла тратить на дроны самолеты стоимостью несколько миллионов. Бороться с этими БПЛА можно с помощью автоматического оружия, например снятым с российского танка пулемета калибра 50 мм.
Украинские военные, которые в районе Николаева охотятся за российскими дронами-камикадзе иранского производства, рассказали, что прежде дроны "Шахед-136", "Шахед-191" и другие модификации войска РФ запускали в дневное время, сейчас же большинство атак с использованием дронов-камикадзе наблюдается между полуночью и рассветом. Об этом сообщает The Washington Post.
Ночью шумные иранские БПЛА не так заметны.
Группа, которая противостоит атакам этих БПЛА, состоит из шести человек и выходит на дежурство посменно.
Среди "охотников" за дронами — люди с разным профессиональным бэкграундом: есть бывшие полицейские, солдаты и даже фермеры.
Атакам дронов-камикадзе противостоят десятки бригад ВСУ, которые обнаруживают и уничтожают их.
По словам 26-летнего Богдана Яремы из Сил специальных операций ВСУ, в ночном небе можно наблюдать красивое зарево, когда тысяча снарядов запускается в небо.
"Это что-то из "Звездных войн", одновременно красивое и опасное. Поэтому мы их сбиваем только тогда, когда рядом нет гражданских, потому что от нашего оружия может погибнуть больше людей, чем от этих дронов", — пояснил он.
24-летний сержант полиции Андрей Цыбин сказал, что в некоторых группах по борьбе с дронами есть тяжелые вооружения. Его группа, к примеру, использует пулемет калибра 50 мм, который был снят с подбитого российского танка. Сейчас его установили на машине, переданной волонтерами.
Чтобы обнаружить "шахедов" используются термальный датчики, затем их подсвечивают лазерным лучом, чтобы другие бойцы могли его сбить.
Среди "охотников" за дронами есть и фермер, который разводит свиней. С помощью отцовской сигнальной ракеты времен Второй мировой он освещает летящий в ночном небе беспилотник.
Когда РФ впервые начала применять "шахедов", украинцы не знали, как лучше с ними бороться. Некоторые солдаты пытались сбивать их переносными ЗРК и задействовались и самолеты украинских ВВС.
Однако Пол Лукашенко, подполковник армии США и докторант Корнельского университета, который исследует военные кампании с использованием дронов, сказал в интервью журналистам, что нет смысла разменивать самолет стоимостью несколько миллионов долларов на беспилотник, который стоит 20 тысяч. Лучше всего с ними бороться с помощью автоматического оружия, пока западные системы ПВО работают не в полную силу.
Дроны-камикадзе летят из Крыма
Основная часть дронов-камикадзе летит в Украину из Крыма. Иногда в небе замечают один "шахед", иногда — целых пять. Порой одновременно с дронами запускаются и ракеты, чтобы отвлечь внимание от приближающихся БПЛА.
"Охотники" используют планшеты, чтобы установить местоположение воздушных целей. После сигнала тревоги у них есть примерно 10 минут, чтобы занять позицию.
Согласно данным британской разведки, в последние несколько недель поставленные иранские дроны "Шахед" у Москвы закончились. Однако Иран планирует дополнительные поставки, в РФ также вынашивают планы запустить собственный завод по их выпуску, согласно данным западной разведки и других западных спецслужб.
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Напомним, что россияне строят окопы в Херсонской области по системе Первой мировой. Такое заявление сделал экс-начальник Генштаба Великобритании Лорд Даннатт.