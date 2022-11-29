Что-то из "Звездных войн": охотники из ВСУ уничтожают дроны-камикадзе ВС РФ, — WP (фото)

По словам подполковника армии США Пола Лукашенко и докторанта Корнельского университета, нет смысла тратить на дроны самолеты стоимостью несколько миллионов. Бороться с этими БПЛА можно с помощью автоматического оружия, например снятым с российского танка пулемета калибра 50 мм.

Related video

Украинские военные, которые в районе Николаева охотятся за российскими дронами-камикадзе иранского производства, рассказали, что прежде дроны "Шахед-136", "Шахед-191" и другие модификации войска РФ запускали в дневное время, сейчас же большинство атак с использованием дронов-камикадзе наблюдается между полуночью и рассветом. Об этом сообщает The Washington Post.

Ночью шумные иранские БПЛА не так заметны.

Группа, которая противостоит атакам этих БПЛА, состоит из шести человек и выходит на дежурство посменно.

Среди "охотников" за дронами — люди с разным профессиональным бэкграундом: есть бывшие полицейские, солдаты и даже фермеры.

Атакам дронов-камикадзе противостоят десятки бригад ВСУ, которые обнаруживают и уничтожают их.

По словам 26-летнего Богдана Яремы из Сил специальных операций ВСУ, в ночном небе можно наблюдать красивое зарево, когда тысяча снарядов запускается в небо.

"Это что-то из "Звездных войн", одновременно красивое и опасное. Поэтому мы их сбиваем только тогда, когда рядом нет гражданских, потому что от нашего оружия может погибнуть больше людей, чем от этих дронов", — пояснил он.

[ + – ] Фрагменты двух иранских Shahed [ + – ] Фрагменты российского "Орлана"

24-летний сержант полиции Андрей Цыбин сказал, что в некоторых группах по борьбе с дронами есть тяжелые вооружения. Его группа, к примеру, использует пулемет калибра 50 мм, который был снят с подбитого российского танка. Сейчас его установили на машине, переданной волонтерами.

Чтобы обнаружить "шахедов" используются термальный датчики, затем их подсвечивают лазерным лучом, чтобы другие бойцы могли его сбить.

[ + – ] "Охотники" за иранскими дронами

Среди "охотников" за дронами есть и фермер, который разводит свиней. С помощью отцовской сигнальной ракеты времен Второй мировой он освещает летящий в ночном небе беспилотник.

Когда РФ впервые начала применять "шахедов", украинцы не знали, как лучше с ними бороться. Некоторые солдаты пытались сбивать их переносными ЗРК и задействовались и самолеты украинских ВВС.

Однако Пол Лукашенко, подполковник армии США и докторант Корнельского университета, который исследует военные кампании с использованием дронов, сказал в интервью журналистам, что нет смысла разменивать самолет стоимостью несколько миллионов долларов на беспилотник, который стоит 20 тысяч. Лучше всего с ними бороться с помощью автоматического оружия, пока западные системы ПВО работают не в полную силу.

[ + – ] Оружие, с помощью которого можно бороться с дронами-камикадзе

Дроны-камикадзе летят из Крыма

Основная часть дронов-камикадзе летит в Украину из Крыма. Иногда в небе замечают один "шахед", иногда — целых пять. Порой одновременно с дронами запускаются и ракеты, чтобы отвлечь внимание от приближающихся БПЛА.

"Охотники" используют планшеты, чтобы установить местоположение воздушных целей. После сигнала тревоги у них есть примерно 10 минут, чтобы занять позицию.

Согласно данным британской разведки, в последние несколько недель поставленные иранские дроны "Шахед" у Москвы закончились. Однако Иран планирует дополнительные поставки, в РФ также вынашивают планы запустить собственный завод по их выпуску, согласно данным западной разведки и других западных спецслужб.

Ранее Фокус разбирался в том, чем помогут ВСУ ударные БПЛА "Инквизитор" — будущая разработка украинского ВПК. Эти беспилотники могут набирать скорость до 100 км/ч и сбрасывать бомбы на позиции противника.

Напомним, что россияне строят окопы в Херсонской области по системе Первой мировой. Такое заявление сделал экс-начальник Генштаба Великобритании Лорд Даннатт.