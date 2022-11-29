Россияне строят окопы по системе Первой мировой, — экс-начальник Генштаба Великобритании

Эксперт подчеркнул, что для ВСУ важно отбросить российские силы подальше от Херсона, поскольку украинские войска все еще находятся в пределах досягаемости российской артиллерии. И укрепляют свои позиции.

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Бывший глава Генштаба британской армии Лорд Даннатт заявил, что с наступлением зимы российские войска окапываются, пытаясь создать дополнительные сложности для украинских войск в Херсоне. Об этом сообщает Sky News.

По словам Даннатта, россияне понимают, что вынуждены отступать, и при этом отдают себе отчет в том, что дальнейшие потери окажутся для них крайне болезненными. Теперь же с наступление зимы им приходится окапываться.

Бывший военнослужащий считает, что, несмотря на то, что несколько недель назад украинские военные смогли вернуть Херсон, с переходом на левый берег Днепра, чтобы атаковать российские войска, могут быть сложности. Потому что ВС РФ укрепляют свои позиции и "роют окопы по системе Первой мировой войны".

Эксперт подчеркнул, что для ВСУ важно отбросить российские силы подальше от Херсона, поскольку украинские войска все еще находятся в пределах досягаемости российской артиллерии.

Суровые зимние условия в Украине вкупе с продолжающимися атаками по украинской энергосистеме беспокоят киевское руководство и Запад. Лорд Даннатт считает, что странам Запада необходимо продолжать поддерживать Украину, и что союзникам придется решить, сколько военной техники они могут поставить.

Напомним, что, по оценкам дипломатов из стран НАТО, Украине следует готовиться к "ужасной зиме". Во вторник, 29 ноября, в Румынии министры стран НАТО обсудят увеличение военной и гуманитарной поддержки Украины. Генсек Альянса Йенс Столтенберг призвал расширить помощь Киеву на время зимы.

Ранее Фокус разбирался в том, что РФ может перевозить из Китая. Речь, возможно, идет от станках, оружии и одежде.