Росіяни будують окопи за системою Першої світової, — ексначальник Генштабу Великої Британії

Експерт наголосив, що для ЗСУ важливо відкинути російські сили подалі від Херсона, оскільки українські війська все ще перебувають у межах досяжності російської артилерії. І зміцнюють свої позиції.

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Колишній глава Генштабу британської армії Лорд Даннатт заявив, що з настанням зими російські війська окопуються, намагаючись створити додаткові складнощі для українських військ у Херсоні. Про це повідомляє Sky News.

За словами Даннатта, росіяни розуміють, що змушені відступати, і водночас усвідомлюють, що подальші втрати виявляться для них вкрай болісними. Тепер же з настанням зими їм доводиться окопуватись.

Колишній військовослужбовець вважає, що незважаючи на те, що кілька тижнів тому українські військові змогли повернути Херсон, із переходом на лівий берег Дніпра, щоб атакувати російські війська, можуть бути складнощі. Тому що ЗС РФ зміцнюють свої позиції та "риють окопи за системою Першої світової війни".

Експерт наголосив, що для ЗСУ важливо відкинути російські сили подалі від Херсона, оскільки українські війська все ще перебувають у межах досяжності російської артилерії.

Суворі зимові умови в Україні разом з атаками, що продовжуються, по українській енергосистемі турбують київське керівництво і Захід. Лорд Даннатт вважає, що країнам Заходу необхідно продовжувати підтримувати Україну, що союзникам доведеться вирішити, скільки військової техніки вони можуть поставити.

Нагадаємо, що, за оцінками дипломатів із країн НАТО, Україні варто готуватися до "жахливої зими". У вівторок, 29 листопада, у Румунії міністри країн НАТО обговорять збільшення військової та гуманітарної підтримки України. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг закликав розширити допомогу Києву на час зими.

Раніше Фокус розбирався в тому, що РФ може перевозити з Китаю. Йдеться, можливо, про речі від верстатів, зброї та одягу.