Станки, оружие или одежда: что РФ может перебрасывать из Китая, – Defense Express

В Китае говорят, что поставляют России зимнюю одежду, но если посчитать, сколько могут перевозить "Русланы", то выходит, что РФ резко понадобилось 1,5 млн единиц одежды. Поэтому в издании предполагают несколько вариантов, что получает Кремль.

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Российская авиация существенно нарастила свои полеты из Китая в РФ. В сентябре было только 3 перелета, а в ноябре уже минимум 37. Об этом сообщает Defense Express.

"Волга-Днепр" РФ продолжает перелеты в Чжэнчжоу из Москвы на самолетах Ан-124. Один борт способен перевезти до 120 тонн веса. В издании предположили новые варианты того, что может получать РФ из Китая:

гражданская одежда и электроника

электронные компоненты для ракет

оружие из Китая

станки для производства оружия

Версия КНР

Достаточно быстро в китайских СМИ заявили, что Китай соблюдает нейтралитет и не поставляет военную помощь Украине и России. Это отвечает национальному интересу КНР. Поэтому в Пекине утверждают, что они передают только гражданскую зимнюю одежду из-за дефицита гражданских бытовых товаров. Поэтому для этого используют именно Ан-124.

В издании предполагают, что в РФ мог начаться стремительный дефицит гражданских товаров и зимней одежды с конца октября. Иначе объяснить привлечение "Волга-Днепр" сложно объяснить.

[ + – ] Перелеты "Волга-Днепр" в Чжэнчжоу с 1 сентября по 27 ноября

Если учесть, что самолеты Ан-124, и Ил-76 берут по 50% от максимально допустимого веса, то выходит, что РФ зачем-то понадобилось 1,5 млн зимних курточек при условии, что одна весит 1 кг. В издании обратили внимание, что именно о таком количестве "пропавших" курточек в ВС РФ заявлял депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Также существует вероятность, что Северная Корея начала отшивать для РФ военную форму, а Китай является перевалочным пунктом на пути к Москве.

Электронные компоненты

Следующей версией является поставка электронных компонентов для вооружения из Китая. Часть деталей в российских ракетах можно купить на Aliexpress. В частности, на ракетах Х-101 и 9М544 для "Торнадо-С".

[ + – ] Детали в российских ракетах с Алиэкспресс

Однако в таком случае несоразмерны объемы грузоподъемности самолетов с размером микросхем. Поэтому Россия может закупать не отдельные чипы, но полноценную технику. В Китае часто фабрики производят схемы под чертежи заказчика.

Поставляет ли оружие Китай российской армии

Главный вопрос — возит ли Китай вооружение для армии РФ. В издании предполагают, что это невозможно скрыть. Как только осколки ракет будут обнаружены в Украине, то об этом сразу узнает весь мир. Для Пекина это будет сильнейшим ударом по репутации.

[ + – ] Китайская ракета DF-10A

Поэтому Китаю выгодно дистанцироваться в вопросе вооружения для ВС РФ, что привело Москву к Тегерану. И вдобавок ко всему оружие бы не грузили на гражданских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево".

Что может быть хуже, чем оружие?

Существует еще один вариант, что может получать Россия — это станки, в частности, для оборонной промышленности. Из-за санкций Кремля потерял доступ к западным технологиям, а также к обслуживанию закупленных станков. Без них невозможно производить современное оружие.

Поэтому тяжелые грузовые самолеты могут стать реальной причиной, что именно закупает РФ у Китая. Станки тяжелые и чувствительны к вибрациям, самолеты могут стать выходом для их переброски в РФ.

На пути к Москве самолеты делают посадки в Барнауле, Новосибирске и Красноярске, где есть мощные оборонные предприятия. В Новосибирске делают самолеты Су-34, а также системы для ЗРК и компоненты для ракет. В Красноярске собирают российские спутники, а также плутоний для ядерного оружия.

Официально станки могут проходить по документом как станки для велосипедов или что-то в таком духе. А поставки могут совершать китайские частные компании. Для Китая нет никаких репутационных потерь так как для них это поставки обычных станков. А для РФ возможность наращивать производства.

Напомним, российские "Русланы" совершают десятки рейсов в Китай.

Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью рассказал, что Кремль обращался за военной помощью не только к Ирану, но и к Китаю, КНДР и, даже возможно, к Кыргызстану.