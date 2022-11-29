Верстати, зброя чи одяг: що РФ може перекидати з Китаю, – Defense Express

У Китаї кажуть, що постачають Росії зимовий одяг, але якщо порахувати скільки можуть перевозити "Руслани", то виходить, що РФ різко знадобилося 1,5 млн одиниць одягу. Тому у виданні припускають кілька варіантів, що отримує Кремль.

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Російська авіація суттєво наростила свої польоти з Китаю у РФ. У вересні було лише 3 перельоти, а в листопаді вже мінімум 37. Про це повідомляє Defense Express.

"Волга-Днепр" РФ продовжує перельоти в Чженчжоу з Москви на літаках Ан-124. Один борт здатний перевезти до 120 тонн ваги. У виданні припустили нові варіанти того, що може отримувати РФ із Китаю:

цивільний одяг та електроніку

електронні компоненти для ракет

зброю з Китаю

верстати для виробництва зброї

Версія КНР

Досить швидко в китайських ЗМІ заявили, що Китай дотримується нейтралітету і не постачає військову допомогу Україні та Росії. Це відповідає національному інтересу КНР. Тому у Пекіні стверджують, що вони передають лише цивільний зимовий одяг через дефіцит цивільних побутових товарів. Тому для цього використовують саме Ан-124.

У виданні припускають, що РФ міг початися стрімкий дефіцит цивільних товарів та зимового одягу з кінця жовтня. Інакше пояснити залучення "Волга-Днепр" важко пояснити.

[ + – ] Перельоти "Волга-Днепр" до Чженчжоу з 1 вересня по 27 листопада

Якщо врахувати, що літаки Ан-124 та Іл-76 беруть по 50% від максимально допустимої ваги, то виходить, що РФ навіщось знадобилося 1,5 млн зимових курточок за умови, що одна важить 1 кг. У виданні звернули увагу, що саме про таку кількість "зниклих" курточок у ЗС РФ заявляв депутат Держдуми Андрій Гурулєв.

Також існує ймовірність, що Північна Корея почала відшивати для РФ військову форму, а Китай є перевалочним пунктом на шляху до Москви.

Електронні компоненти

Наступною версією є постачання електронних компонентів для озброєння з Китаю. Частину деталей у російських ракетах можна купити на Aliexpress. Зокрема, на ракетах Х-101 та 9М544 для "Торнадо-С".

[ + – ] Деталі в російських ракетах з Аліекспрес

Однак у такому разі невідповідні обсяги вантажопідйомності літаків із розміром мікросхем. Тому Росія може закуповувати не окремі чипи, а повноцінну техніку. У Китаї часто заводи виробляють схеми під креслення замовника.

Чи постачає зброю Китай російській армії

Головне питання — чи возить Китай озброєння для армії РФ. У виданні припускають, що це неможливо приховати. Як тільки уламки ракет виявлять в Україні, то про це одразу дізнається весь світ. Для Пекіна це буде найсильнішим ударом по репутації.

[ + – ] Китайська ракета DF-10A

Тому Китаю вигідно дистанціюватися у питанні озброєння для ЗС РФ, що привело Москву до Тегерана. До того ж зброю б не вантажили на цивільних аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво".

Що може бути гіршим за зброю?

Існує ще один варіант, що може отримувати Росія — верстати, зокрема, для оборонної промисловості. Через санкції Кремля втратив доступ до західних технологій, а також обслуговування закуплених верстатів. Без них неможливо виробляти сучасну зброю.

Тому важкі вантажні літаки можуть стати реальною причиною, що закуповує РФ у Китаю. Верстати важкі й чутливі до вібрацій, літаки можуть стати виходом для їх перекидання у РФ.

На шляху до Москви літаки роблять посадки у Барнаулі, Новосибірську та Красноярську, де є потужні оборонні підприємства. У Новосибірську роблять літаки Су-34, а також системи для ЗРК та компоненти для ракет. У Красноярську збирають російські супутники та плутоній для ядерної зброї.

Офіційно верстати можуть проходити документом як верстати для велосипедів або щось у такому дусі. А постачання можуть здійснювати китайські приватні компанії. Для Китаю немає жодних репутаційних втрат, оскільки для них це постачання звичайних верстатів. А РФ можливість нарощувати виробництва.

Нагадаємо, російські "Руслани" здійснюють десятки рейсів до Китаю.

Раніше представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю розповів, що Кремль звертався за військовою допомогою не лише до Ірану, а й до Китаю, КНДР і навіть можливо до Киргизстану.