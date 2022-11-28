Забирають військову допомогу: російські "Руслани" здійснюють десятки рейсів до Китаю,— ЗМІ (відео)

Транспортні літаки приземляються в аеропорту міста Чженчжоу, який є потужним логістичним та промисловим центром. Поруч з ним розташовані підрозділи китайського оборонного гіганта Norinco.

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Російські транспортні літаки Ан-124 "Руслан" та Іл-76 авіакомпанії "Волга-Дніпро" останнім часом стали частими гостями в китайському аеропорту в Чженчжоу. Як повідомляє Defense Express, це може свідчити про те, що росіяни почали активно ввозити з Китаю військове екіпірування — бронежилети, шоломи, одяг тощо.

Оглядачі звернули увагу на те, що згідно з даними сервісу Radarbox, російські транспортники з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081 здійснили близько 10 рейсів до Китаю за маршрутом Москва-Новосибірськ-Чженчжоу-Новосибірськ-Москва.

Зазначається, що Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром, розташованим в індустріальній зоні з високотехнологічними підприємствами, зокрема підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Польоти російських транспортників помітили й у китайських соцмережах, де було викладено відео приземлення одного із літаків.

Оглядачі приходять до висновку, що польоти транспортних літаків РФ до Чженчжоу з вимкненими транспондерами говорять про те, що вони перевозять вкрай необхідні військові вантажі, які не можуть чекати на тривале перевезення залізницею. Також варто враховувати той факт, що, по суті, відомо лише про польоти цивільних літаків, які потрапили в моніторинг сервісу. Про кількість польотів військової транспортної авіації РФ до Китаю можна лише здогадуватися.

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