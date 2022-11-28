Забирают военную помощь: российские "Русланы" совершают десятки рейсов в Китай,— СМИ (видео)

Транспортные самолеты приземляются в аэропорту города Чжэнчжоу, который является мощным логистическим и промышленным центром. Рядом с ним расположены подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

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Российские транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" и Ил-76 авиакомпании "Волга-Днепр" в последнее время стали частыми гостями в китайском аэропорту в Чжэнчжоу. Как сообщает Defense Express, это может свидетельствовать о том, что россияне начали активно ввозить из Китая военную экипировку — бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.

Обозреватели обратили внимание на то, что согласно данным сервиса Radarbox, российские транспортники с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081 совершили около 10 рейсов в Китай по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва.

Отмечается, что Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром, который расположен в индустриальной зоне с высокотехнологичными предприятиями, в том числе подразделениями китайского оборонного гиганта Norinco. Полеты российских транспортников заметили и в китайских соцсетях, где были выложены видео приземления одного из самолетов.

Обозреватели приходят к выводу, что полеты транспортных самолетов РФ в Чжэнчжоу с выключенными транспондерами говорят о том, что они перевозят крайне необходимые военные грузы, которые не могут ждать длительной перевозки по железной дороге. Также стоит учитывать тот факт, что по сути известно только о полетах гражданских самолетов, которые попали в мониторинг сервиса. О количестве же полетов военной транспортной авиации РФ в Китай можно лишь догадываться.

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Ранее сообщалось, что Председатель КПК Си Цзиньпин 15 ноября сделал заявление, в котором выступил за прекращение огня в Украине и за новые этапы мирных переговоров. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин намерен содействовать урегулированию украинского вопроса собственными методами.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью рассказал, что Кремль обращался за военной помощью не только к Ирану, но и к Китаю, КНДР и, даже возможно, к Кыргызстану. Россия вынуждена была обращаться за помощью из-за дефицита боеприпасов для реактивных систем "Смерч" и "Ураган".