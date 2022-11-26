Китай готовится к большому нападению: канцлер Германии Шольц сделал срочное распоряжение

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Китайская компания Хуавей убегает из белого света. Ранее она нанимала журналистов из BBC и Блумберга на шестизначные зарплаты для продвижения своей пушистости. Но теперь уволила даже своих лоббистов. И не только в Европе. Речь идет о выходе Хуавея из Индии и стран "5 глаз" — это Америка, Британия, Австралия, Новая Зеландия и Канада, имеющие соглашение о совместной радиотехнической разведывательной деятельности.

Плюс Китай провел делистинг своих компаний по американским биржам, а на днях их государственная компания CNOOC заявила о выходе из проектов по добыче сланцевого газа в США.

В общем, Си Цзиньпин делает ровно то, что несколько лет назад делал Путин. Тот призвал своих олигархов переводить деньги с Запада домой и на Восток. Потому что он знал, что санкционный удар по открытым счетам будет очень болезненным.

Государство КНР учло недостатки Путина, но перед самоизоляцией получило еще больше контроля над китайскими компаниями, чтобы не зависеть от выходок всяких джеков ма. Китай в приказном порядке закрывает свою экономику от контактов с Западом. Чтобы не иметь зависимости, когда придет время "Ч". Когда оно может прийти? Путин призвал своих возвращать деньги домой в 2015 году, через год после нападения и за семь лет до нового витка войны. Однако тогда европейцы и американцы не хотели выходить из зоны комфорта и пытались его умиротворить.

С китайцами этой паузы уже не будет, потому что и США, и Германия уже на уровне стратегий определяют враждебность Китая. Они теперь трезво видят, что надвигается. Китаю пофиг на экономику, благосостояние жителей. Китаю важна идеология господства. На ней он потом построит новую колониальную экономику.

И это я не просто такой умный. Я просто слушаю обзоры Агии Загребельской, которая дает кучу крутой информации, которая до других медиа и блогеров даже не долетает.

Что нам делать в этом?

Все просто — зубами вгрызться в Запад, в его цепочки поставок. Если бы даже какой-нибудь е**нашка Трамп или Маск захотели бы нас отдать врагу на растерзание, то могли бы вырвать Украину только с собственным мясом.

Как это сделать? Тоже просто — нужно стать такими же, как они, дойти до стадии неразличимости. Чтобы американец вел дела в Украине так же, как дома, чтобы мы для него стали макдональдсом на уровне государственных порядков и правил. Чтобы он постоянно не о**евал от "уникального" украинского принципа постоянно придумывать коррупционный велосипед. Украина должна изнутри стать такой же, как страны НАТО. Чтобы вообще заподлицо зашифроваться. На уровне стандартов, политик, правил.

Иначе останемся тем же буфером для окормления китайцев и россиян. В войне Китая против мира мы должны быть на стороне мира. Иначе нам точно пи**ец. Умиротворцы уже показали, что такое "надо просто посмотреть в глаза".

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