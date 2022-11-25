Тактика "Вагнера": как добиваются результатов зеки с трехнедельной подготовкой и что ответят ВСУ

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Причины расширения применения "Вагнера" понятны: "вагнеровцы" в разы дешевле в содержании любых солдат России, во время службы они не беспокоят власть видеообращениями, а гибель тысяч "вагнеровцев" не имеет никакого значения для российского общества. По данным российских исследователей, с начала года вероятное количество завербованных на войну заключенных в РФ составляет до 23 тысяч человек, и вербовка продолжается. Таким образом, дефицита личного состава у "Вагнера" пока нет, несмотря на поразительно высокие потери.

Есть и сугубо военные причины эффективности "Вагнера", поскольку структура управления и тактика применения сейчас является единственно действенной для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских наземных сил.

Итак, что мы видим на этом скрине, сделанном на планшете командира штурмовой группы "Вагнера", которую украинские воины уничтожили под Бахмутом?

[ + – ] План боя группы "Вагнер" в районе Бахмута

Это скрин из программы, где прописан план боя. То есть командование штурмового отряда рисует в обычной навигационной программе боевой порядок выдвижения всех групп на рубеж атаки украинских позиций. Различные цвета определяют разные штурмовые группы. У каждой группы свой маршрут и определение, где должен находиться каждый боевик в каждой штурмовой группе. Каждый круг — один "вагнеровец".

В штурмовой группе — от 8-12 до 30-50 боевиков, один-два из них, определенные лидерами, получают программу своей атаки и как должны двигаться по точкам он сам и каждый его боевик. То есть не надо думать, надо сверять движение своей группы по планшету или смартфону. Командование максимально упрощает принятие решений неподготовленными боевиками, такому действительно можно научить за три недели.

Как "вагнеровцы" оценивают обстановку и двигаются

Здесь тоже не уровень подготовки повышают, а адаптируют управление. Группа "Вагнер" уделяет большое внимание применению беспилотников, прежде всего наиболее доступных — "Мавик" и "Матрикс". Беспилотники контролируют движение штурмовых групп и контролируют обстановку на объекте атаки. Штаб штурмового отряда пытается иметь непрерывную информацию о движении боевых групп и обстановке на нашей позиции, которая выбрана объектом атаки. То есть, оценку обстановки, необходимость двигаться вперед определяет командир штурмового отряда в штабе. Команда — вперед по маршруту, команда — стой, рассредоточились, ждем. Причем, даже попав под прицельный огонь, штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Самовольный уход без команды или без ранения наказываются расстрелом на месте.

Как у "вагнеровцев" организована связь

У "Вагнера", в отличие от ВС РФ, основным средством связи являются американские радиостанции и ретрансляторы "Моторола", то есть они работают в тех же диапазонах и на той же технике, что и ВСУ. Конечно, также широко применяются простые аналоговые "Баофенги".

Как у "вагнеровцев" работает огневая поддержка

Группа "Вагнер" имеет на вооружении все виды боевой техники, танки и артиллерию, даже боевые самолеты, но в отличие от российской регулярной армии боевую технику и боеприпасы "Вагнер" экономит — потому что люди дешевле. "Вагнер" применяет и массированные обстрелы 152 мм калибра, и танки, и ударные дроны "Ланцет", непосредственная огневая поддержка атакующих подразделений осуществляется преимущественно автоматическим гранатометом и минометами 82 и 120 мм. К сожалению, есть случаи, когда благодаря взаимодействию АГС и минометов 82 мм "вагнеровцам" удавалось захватить некоторые наши позиции даже без применения тяжелой артиллерии. Бронетехника в подавляющем большинстве случаев пехоту не сопровождает, бережется от поражения, работает с расстояния.

[ + – ] Евгений Пригожин (в центре), руководящий группой "Вагнер", вербует на войну против Украины российских зеков

Как "вагнеровцы" производят атаку

На определенный объект атаки направляется несколько штурмовых групп, которые выдвигаются в светлое время. Главная задача — скрыто приблизиться на рубеж атаки, потом добежать до наших окопов и закрепиться там. Отступление во многих случаях не предусмотрено. В большинстве случаев противник пытается нанести огневое поражение нашей позиции и обеспечить сопровождение атаки под корректировку из дрона огнем АГС и минометов одновременно с действиями штурмовых групп. Но если местность позволяет приблизиться на близкое расстояние и сосредоточиться, например, по рельефу или под прикрытием тумана, штурмовые группы направляются даже без артиллерийской подготовки в расчете на скорость. Если есть приказ, то группа атакует даже несмотря на прицельный огонь с близкого расстояния.

Почему группа "Вагнер" добивается результатов

Причина первая. ЧВК "Вагнер" может без каких-либо последствий позволить себе любые высокие потери переменного состава штурмовых групп, зеков пока удается вербовать в больших количествах. Потери не снижают боеспособность отрядов, поскольку командиры и штабы отрядов, операторы вооружения, разведки и управления остаются постоянным составом, не тратящимся в штурмовых действиях и сохраняющим специализацию.

"Вагнер" пытается оказывать давление на выбранных направлениях постоянно, поэтому атаки фактически носят характер постоянной разведки боем малых групп пехоты.

Атака должна выявлять для дронов наши огневые средства, проводить доразведку, поэтому часто обстрелы наших позиций после отбитой атаки производятся более массированно, чем артиллерийская подготовка. А затем готовится новая атака. Это позволяет концентрировать силы там, где украинские войска имеют более слабую разведку, имеют меньше средств поражения, имеют меньшую устойчивость. Это позволяет прогрызать оборону на определенных узких участках шаг за шагом по сто метров в неделю.

Причина вторая. Преимуществом "Вагнера" следует признать, что командование ЧВК планирует боевые действия, исходя из реальных возможностей своего личного состава. Задачи ставятся максимально примитивные. Для достижения цели концентрируется много штурмовых групп, атаки могут производить, несмотря на потери, длительный период. Большое внимание уделяется аэроразведке и точному огневому поражению, во время атаки они организовывают наблюдение за нашими позициями из дронов. Поражение дронов означает утрату эффективного управления штурмовыми группами. Управление целенаправленное. В случае достижения цели и захода на объект атаки, "вагнеровцы" быстро подтягивают силы для закрепления, разворачивают разведку, дроны, если контратака производится через длительное время, противник наносит огневое поражение с корректировкой значительного количества огневых средств.

Как противодействовать тактике группы "Вагнера"

Разведка. Над каждым опорным пунктом в полосе действий Вагнера нужно как минимум всю светлую часть суток чередования дрона для ведения непрерывного наблюдения за местностью вокруг. Хотя эта возможность доступна для наших войск, к сожалению, очень часто это по разным причинам не решается. Управление. Контактные бои нуждаются в постоянной связи с каждым постом и высоком уровне ситуационной осведомленности. Уход наших бойцов во время очередной атаки "вагнеровцев" во многих случаях, зафиксированных на дронах, связан с отсутствием понимания тактической обстановки в условиях продолжительного боя, а не непосредственно с давлением противника. У нас есть возможности держать значительное количество дронов в воздухе, но часто их возможности не используются, поскольку данные не поступают к нашим бойцам на месте боя или не поступают расчетам огневых средств и информация не реализуется. Маневренные контактные бои нуждаются в качественном взаимодействии. Когда изучаешь, как "вагнеровцам" удалось зайти на ту или иную позицию, недостатки разведки и управления всегда становятся очевидными. Тактика. С точки зрения ресурсов "вагнеровцы" нацелены на выявление украинской обороны и размен дешевых бойцов, которых не жалко российскому командованию, на украинцев. Это работает потому, что в России все еще больше артиллерии и боеприпасов. Давление вагнеровцев могут остановить только значительные потери и качественная организация огня, хорошо замаскированная и эшелонированная оборона. "Вагнеровцы" действуют достаточно предсказуемо. Маршруты продвижения можно просчитать, прикрыть минированием или пристрелять заранее, развернуть средства наблюдения, подготовить группы для контратаки с применением бронетехники.

Против "вагнеровцев" нужен маневр в обороне, то есть наличие позиций на флангах, которые могут взять под огневой контроль направление атаки, наличие подготовленного для контратаки подразделения.

То есть, если держать плохо оборудованные передовые позиции, то даже уничтожение нескольких штурмовых групп приводит к поражению артиллерией, к значительным потерям и у защитников. Подразделения в обороне должны иметь возможность для ухода на резервные позиции, а на маршрутах атаки нужно усиливать наблюдение. И тогда даже если кто-то успевает забежать под огнем на передовую позицию, это будут потери, можно пристрелять для экономии определенные цели, позиции с флангов должны иметь возможность отсечь подход значительных сил противника, а положение может восстанавливаться контратакой тактического резерва с бронетехникой.

Конечно, это понятные всем военным профессионалам вещи, но это требует определенной концентрации сил. Нет смысла держать позицию до последнего, пока противник ее накрывает, и заменять на этой позиции постоянно людей, потому что "вагнеровцы" пока не закончатся, их цель — навязывать нам размен. А наша цель — бить их и уменьшать возможности их артиллерии накрывать нас в ответ. Уровень индивидуальной и групповой подготовки "вагнеровцев" слаб, управление в штурмовых группах под огнем сразу теряется, потери во время атак высоки.

В случае качественной организации аэроразведки, устойчивой связи, гибкой тактики, позволяющей уход с позиции, в которую противник пристрелялся, и при наличии тактического резерва для контратаки, наши воины уверенно отражают все атаки "вагнеровцев". Даже при нехватке снарядов для артиллерии отражать атаки штурмовых групп при качественной организации и управлении возможно силами пехоты.

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