Украина нападет на Россию: Кремль начал применять новый сценарий контроля населения

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Сейчас активно многие заговорили о некой провокации российских оккупантов в Белгородской области, где они могут устроить инсценировку под "чужим флагом". Эдакий casus belli, хотя какой еще casus belli на 9-й месяц открытого полномасштабного вторжения?! Для чего? С какой целью?

Дело в том, что у российской пропаганды сейчас серьезная дилемма. Вторжение в Украину, названное некой СВО, провалилось по всем позициям и представляет собой проигрышную и позорную для россиян войну. С другой стороны, прекращать они ее не намерены, перемалывая в мясорубке украинской бойни тысячи и десятки тысяч своих солдат. Но нарративы о "денацификации" и "демилитаризации" уже давно эту мясорубку не оправдывают.

Чтобы оправдывать в российском информационном пространстве войну, пропаганда будет генерировать фейки об угрозе вторжения. Ведь с этого нарратива об угрозе вторжения в Россию украинских войск все и начиналось, хотя на волне стремительного наступления РОВ позабылось, уступив место бескомпромиссной "денацификации" и "демилитаризации".

Даже марионетка Кремля Александр Лукашенко настойчиво пытался всем показать: "Откуда на Беларусь готовилось наступление!"

Теперь же, получая в Украине один провал за другим, не имея возможности сдерживать контрнаступление ВСУ, в России начнут генерировать фейк об угрозе вторжения украинской армии в Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области с новой силой.

Такое запугивание должно сопровождаться некими инсценировками, массированными ракетными ударами по какому-то населенному пункту Белгородской области, селу Курской области, а где-нибудь и вовсе будут засняты на фото и видео некие ДРГ в украинском пикселе. У россиян, кстати, образцов украинского камуфляжа достаточно, чтобы полностью укомплектовать подразделение, похожее на ВСУ, и имитирующее действия ВСУ на территории РФ.

Фактически, это один в один повторение того, что мы уже давно можем наблюдать в так называемой "ПМР", а именно — постоянный контроль населения через поддержание высокого уровня морально-психологического напряжения в обществе. В Приднестровье местная пропаганда регулярно, примерно раз в 2-3 месяца, сообщает, что на так называемое "ПМР" готовится нападение армии Молдовы. Готовится нападение армии Молдовы и Румынии. Готовится нападение Румынии, Молдовы и НАТО. Готовится нападение Украины. Готовится нападение Украины и Молдовы… Молдовы, Румынии и Украины. НАТО и Украины… И так до бесконечности.

Я это называю "приднестровский" сценарий контроля населения. Благодаря постоянному напряжению среди населения, местной так называемой власти удается отвлекать его внимание от насущных социальных, экономических, инфраструктурных, политических и прочих проблем.

А потому, по мере того как Россия будет проигрывать войну в Украине, сбежит из Луганской и Донецкой областей, эвакуируются из Крыма, сама обработка российского населения по всей территории РФ нарративом о некоем вторжении Украины будет только расти. Россиян в ближайшие годы, а, возможно, и десятилетия будут уверенно держать именно в этих морально-психологических ежовых рукавицах.

Никаких протестов — а то Украина нападет. Никакой критики власти — а то Украина нападет. И так далее и тому подобное. И сейчас — это только начальный этап, призванный оправдать вторжение и пояснить, что десятки тысяч убитых россиян и десятки тысяч раненных и искалеченных, на фоне экономической деградации и изоляции страны — это цена безопасности России. В будущем же это будет классический сценарий контроля населения, который десятилетиями использовался в аппендиците русского мира — Приднестровье. Теперь он будет использоваться в самой России. Деградация русского мира до уровня аппендицита, как говорится — на лицо.

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