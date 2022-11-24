Україна нападе на Росію: Кремль почав застосовувати новий сценарій контролю населення

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Зараз активно багато хто заговорив про якусь провокацію російських окупантів у Бєлгородській області, де вони можуть влаштувати інсценування під "чужим прапором". Такий собі casus belli, хоча який ще casus belli на 9-й місяць відкритого повномасштабного вторгнення?! Для чого? З якою метою?

Справа в тому, що в російської пропаганди зараз серйозна дилема. Вторгнення в Україну, назване якоюсь СВО, провалилося за всіма позиціями та є програшною і ганебною для росіян війною. З іншого боку, припиняти вони її не мають наміру, перемелюючи в м'ясорубці української бійні тисячі й десятки тисяч своїх солдатів. Але наративи про "денацифікацію" і "демілітаризацію" вже давно цю м'ясорубку не виправдовують.

Щоб виправдовувати в російському інформаційному просторі війну, пропаганда генеруватиме фейки про загрозу вторгнення. Адже з цього наративу про загрозу вторгнення в Росію українських військ усе й починалося, хоча на хвилі стрімкого наступу РОВ про нього забули, він поступився місцем безкомпромісній "денацифікації" і "демілітаризації".

Навіть маріонетка Кремля Олександр Лукашенко наполегливо намагався всім показати: "Звідки на Білорусь готувався наступ!"

Тепер же, отримуючи в Україні один провал за іншим, не маючи можливості стримувати контрнаступ ЗСУ, у Росії почнуть генерувати фейк про загрозу вторгнення української армії в Бєлгородську, Курську, Воронезьку, Ростовську області з новою силою.

Таке залякування має супроводжуватися деякими інсценуваннями, масованими ракетними ударами по якомусь населеному пункту Бєлгородської області, селу Курської області, а десь взагалі будуть зняті на фото й відео деякі ДРГ в українському пікселі. У росіян, до речі, зразків українського камуфляжу достатньо, щоб повністю укомплектувати підрозділ, схожий на ЗСУ, і дії, що імітують ЗСУ, на території РФ.

Фактично це один в один повторення того, що ми вже давно можемо спостерігати в так званій "ПМР", а саме постійний контроль населення через підтримку високого рівня морально-психологічної напруги в суспільстві. У Придністров'ї місцева пропаганда регулярно приблизно раз на 2-3 місяці повідомляє, що на так зване "ПМР" готується напад армії Молдови. Готується напад армії Молдови та Румунії. Готується напад Румунії, Молдови та НАТО. Готується напад України. Готується напад України та Молдови… Молдови, Румунії та України. НАТО й України… І так нескінченно.

Я це називаю "придністровський" сценарій контролю населення. Завдяки постійній напрузі серед населення місцевій так званій владі вдається відволікати його увагу від нагальних соціальних, економічних, інфраструктурних, політичних та інших проблем.

А тому в міру того, як Росія програватиме війну в Україні, втече з Луганської та Донецької областей, евакуюється з Криму, сама обробка російського населення по всій території РФ наративом про якесь вторгнення України тільки зростатиме. Росіян найближчими роками, а, можливо, й десятиліття впевнено триматимуть саме в цих морально-психологічних їжакових рукавицях.

Жодних протестів — а то Україна нападе. Жодної критики влади — а то Україна нападе. І так далі. І зараз — це лише початковий етап, покликаний виправдати вторгнення та пояснити, що десятки тисяч убитих росіян і десятки тисяч поранених та скалічених, на тлі економічної деградації та ізоляції країни — це ціна безпеки Росії. У майбутньому це буде класичний сценарій контролю населення, який десятиліттями використовувався в апендициті російського світу — Придністров'я. Тепер він використовуватиметься в самій Росії. Деградація російського світу рівня апендициту, як кажуть, — незаперечний факт.

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