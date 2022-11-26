Китай готується до великого нападу: канцлер Німеччини Шольц зробив термінове розпорядження

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Китайська компанія Хуавей тікає з білого світу. Раніше вона наймала журналістів з ВВС та Блумберга на шестизначні зарплати для просування своєї пухнастості. Але тепер звільнила навіть своїх лобістів. І не лише в Європі. Йдеться про вихід Хуавея з Індії та країн "5 очей" — це Америка, Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада, які мають угоду про спільну радіотехнічну розвідувальну діяльність.

Плюс Китай провів делістинг своїх компаній з американських бірж, а днями їхня державна компанія CNOOC заявила про вихід із проектів з видобутку сланцевого газу в США.

Загалом Сі Цзіньпін робить рівно те, що кілька років тому робив Путін. Той закликав своїх олігархів переводити гроші з Заходу додому та на Схід. Тому що він знав, що санкційний удар по відкритих рахунках буде дуже болючим.

Держава КНР врахувала недоліки Путіна, але перед самоізоляцією отримала ще більше контролю над китайськими компаніями, щоб не залежати від витівок усіляких джеків ма. Китай у наказному порядку закриває свою економіку від контактів із Заходом. Щоб не мати залежності, коли настане час "Ч". Коли він може настати? Путін закликав своїх повертати гроші додому у 2015 році, через рік після нападу та за сім років до нового витка війни. Однак тоді європейці та американці не хотіли виходити із зони комфорту і намагалися його утихомирити.

З китайцями цієї паузи вже не буде, тому що і США, і Німеччина на рівні стратегій визначають ворожість Китаю. Вони тепер тверезо бачать, що насувається. Китаю пофіг на економіку, добробут мешканців. Китаю важлива ідеологія панування. На ній він потім збудує нову колоніальну економіку.

І це я не просто такий розумний. Я просто слухаю огляди Агії Загребельської, яка дає купу крутої інформації, яка до інших медіа та блогерів навіть не долітає.

Що нам робити?

Все просто — зубами вгризтися в Захід, до його ланцюжка поставок. Якби навіть якийсь Трамп чи Маск захотіли б нас віддати ворогові на поталу, то могли б вирвати Україну тільки з власним м'ясом.

Як це зробити? Теж просто — треба стати такими ж, як вони, дійти стадії нерозрізненості. Щоб американець вів справи в Україні так само, як удома, щоб ми для нього стали макдональдсом на рівні державних порядків та правил. Щоб він постійно не ох**вав від "унікального" українського принципу постійно вигадувати корупційний велосипед. Україна має зсередини стати такою самою, як країни НАТО. Щоб взагалі заподлицо зашифруватися. На рівні стандартів, політиків, правил.

Інакше залишимося тим же буфером для годування китайців та росіян. У війні Китаю проти миру ми маємо бути на боці світу. Інакше нам точно пі**ець. Умиротворці вже показали, що таке "треба просто подивитися у вічі".

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